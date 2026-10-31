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Campeonato Francês
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Assista a Marseille x Toulouse ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Olympique de Marseille x Toulouse
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Toulouse
Campeonato Francês

Tudo o que você precisa saber para assistir a Marselha x Toulouse ao vivo hoje pela Ligue 1.

Como assistir a Marselha x Toulouse com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde possa encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VP confiável (por exemplo, ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

crest
Campeonato Francês - Rodada 9
Stade Orange Velodrome

O Marselha recebe o Toulouse no Stade Orange Velodrome em uma partida da Ligue 1 que encontra os dois clubes em momentos distintos de suas respectivas temporadas.

A equipe de Bruno Genesio chega a este jogo após uma vitória dramática por 4 a 3 sobre o Le Havre em seu último compromisso pela Ligue 1. O resultado evidenciou tanto a qualidade ofensiva quanto a fragilidade defensiva que têm marcado sua campanha. O Marselha abriu 4 a 0, mas uma reação frenética do Le Havre nos minutos finais deixou o desfecho tenso no Velodrome.

Considerando todas as competições, o Marselha venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. O desempenho na Liga Europa tem sido motivo de preocupação, com as derrotas para Olympiacos e Sturm Graz aumentando a pressão sobre Genesio para obter resultados mais consistentes no campeonato nacional.

O Toulouse chega em nono lugar na Ligue 1, uma posição acima do Marselha na tabela, e atravessa uma sequência de resultados estável, embora sem brilho. A equipe de Jens Berthel Askou empatou em 0 a 0 com o Troyes em seu compromisso mais recente e demonstrou resistência nas últimas semanas.

Os visitantes também têm preocupações com lesões antes desta viagem, enquanto o Marselha não contará com jogadores importantes por lesão ao tentar consolidar sua posição na metade de cima da tabela.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir a Marselha x Toulouse ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Olympique de Marseille x Toulouse

4-2-3-1
Olympique de Marseille crest
Olympique de Marseille
OM
Formação
Toulouse crest
Toulouse
TFC
4-4-2
J. De LangeJ. De LangeC. Egan-RileyC. Egan-RileyN. AguerdN. AguerdEmersonEmersonT. WeahT. WeahA. HaritA. HaritA. GomesA. GomesH. AbdelliH. AbdelliP. HoejbjergP. HoejbjergT. NnadiT. NnadiA. GouiriA. Gouiriteam-logoG. Restesteam-logoC. TapeR. NicolaisenR. Nicolaisenteam-logoI. DialloM. McKenzieM. McKenzieteam-logoC. Casseres Jr.team-logoI. AziziN. SigurN. Sigurteam-logoT. JoergensenC. TengstedtC. Tengstedtteam-logoJ. Russell-Rowe
Toulouse crest
Toulouse
TFC
4-2-3-1
Olympique de Marseille

Time titular

Toulouse

Técnico

  • B. Genesio
  • J. Askou

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