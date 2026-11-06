Como assistir a Manchester City feminino x West Ham United feminino com uma VPN

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Prévia da partida

WSL - Rodada 9 7 de nov. de 2026 - 07:45 Joie Stadium

O Manchester City feminino recebe o West Ham United feminino no Joie Stadium, em Manchester, pela Women's Super League. A equipe de Andree Jeglertz tentará dar sequência à boa fase nas competições nacionais diante de um West Ham que ainda busca regularidade.

O City chega à partida em condições razoáveis. Três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo um triunfo por 4 a 2 sobre o Arsenal feminino e outro por 3 a 2 sobre o Brighton, mostram que a equipe é capaz de marcar muitos gols. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o PSG na Champions League feminina, resultado que manteve sua campanha europeia em andamento, mas não trouxe a vitória de que precisava.

Na segunda posição da tabela da WSL, o City está bem colocado na disputa pelo título e espera se impor diante de um West Ham que tem tido dificuldades para ganhar embalo. Uma vitória em casa consolidaria sua posição perto do topo da classificação.

O West Ham chega a Manchester após vencer o Liverpool FC feminino por 4 a 1 em seu último jogo pela WSL, resultado que trouxe um impulso oportuno depois de uma fase difícil. A equipe de Rita Guarino havia perdido para o Brighton e sido eliminada da Copa da WSL pelo London City Lionesses nas semanas anteriores, por isso a vitória deve ter animado o elenco.

As visitantes ocupam a 10ª posição na WSL e, embora a distância para o City seja considerável, o West Ham mostrou que pode render sob pressão. A vitória por 4 a 1 sobre o Liverpool é prova suficiente de que a equipe oferece perigo.

As informações sobre a transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte a conferir mais perto do início do jogo para saber onde assistir ao vivo.

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