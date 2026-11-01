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Assista a Los Angeles FC x Minnesota United ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e via streaming?

Los Angeles FC x Minnesota United
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Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo entre Los Angeles FC e Minnesota United ao vivo pela Major League Soccer hoje.

Como assistir a Los Angeles FC x Minnesota United com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

  • Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP (por exemplo, a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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Major League Soccer - Rodada 33
BMO Stadium

O Los Angeles FC recebe o Minnesota United no BMO Stadium, em um confronto da Conferência Oeste da MLS que tem importância diferente para cada equipe. O LAFC busca uma posição melhor nos playoffs. Já o Minnesota United luta para manter vivas as chances de classificação à pós-temporada.

A equipe de Xavi Tamarit garantiu vaga nos playoffs da MLS Cup após um dramático empate por 2 a 2 com o LA Galaxy no último fim de semana, assegurando a quinta participação consecutiva do clube na pós-temporada. Com dois jogos restantes na temporada regular, o LAFC precisa agora terminar bem para conquistar a vantagem de jogar em casa nos playoffs.

O LAFC tem oscilado nas últimas semanas, com três empates nos últimos cinco jogos pela liga. Suas fragilidades defensivas ficaram expostas no El Trafico, quando o goleiro Hugo Lloris deixou escapar uma finalização e deu ao Galaxy seu segundo gol. A equipe de Tamarit mostrou força para reagir, mas a forma como sofreu os gols preocupará a comissão técnica.

O Minnesota chega a Los Angeles na 13ª posição da Conferência Oeste, fora da zona de classificação aos playoffs. A equipe de Cameron Knowles conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Sporting Kansas City em sua partida mais recente, resultado que elevou o ânimo do grupo. Seu desempenho geral, porém, tem sido irregular: três empates nos últimos cinco jogos limitaram sua capacidade de reduzir a distância para a zona de classificação à pós-temporada.

Para o Minnesota United, uma vitória no BMO Stadium manteria vivas suas pequenas chances de chegar aos playoffs antes da última semana da temporada regular. Para o LAFC, os três pontos seriam um passo importante para garantir uma partida dos playoffs em casa.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a LAFC x Minnesota United.

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  • X. Tamarit

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