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Assista a Liverpool x Arsenal ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Liverpool x Arsenal
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Prévia da partida

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Premier League - Rodada 9
Anfield

O Arsenal visita o Liverpool em Anfield no domingo para uma partida da Premier League com peso real nas duas extremidades da tabela. O Arsenal ocupa a segunda posição e chega a Merseyside com suas ambições de título intactas, enquanto o Liverpool busca ampliar sua recente sequência de bons resultados sob o comando do técnico Andoni Iraola.

O Arsenal venceu oito de seus nove primeiros jogos no campeonato, campanha que reforça sua condição de candidato ao título nesta temporada. Anfield, porém, continua sendo um obstáculo difícil de superar. O Arsenal não conquista três pontos no estádio em uma partida da Premier League há 14 anos e acumula 13 visitas sem vitória pelo campeonato.

Mikel Arteta foi direto ao falar sobre o significado da partida de domingo. Ele pediu ao elenco que encare o confronto com convicção total, tratando a sequência não como um peso, mas como uma oportunidade de fazer história.

O Liverpool chega com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. A equipe de Iraola tem apresentado um futebol especialmente eficaz nas últimas semanas: venceu o Brighton pelo campeonato e eliminou o Chelsea da Copa da Liga Inglesa, resultados que lhe dão impulso para este confronto.

O Arsenal chega à partida com algumas preocupações relacionadas a lesões. William Saliba e Bukayo Saka seguem fora, enquanto o adolescente Max Dowman cumpre suspensão depois que seu recurso contra o cartão vermelho foi rejeitado. Declan Rice e Riccardo Calafiori também aparecem entre os desfalques, embora ambos tenham voltado a treinar na sexta-feira e sejam avaliados antes do início da partida.

Thierry Henry, ao falar antes do confronto, afirmou acreditar que o Arsenal encontrará uma solução apesar dos desfalques. Ele citou os resultados recentes contra Bayern de Munique e Everton como prova de que o elenco sabe conquistar resultados mesmo em condições difíceis.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Liverpool x Arsenal ao vivo.

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Prováveis escalações de Liverpool x Arsenal

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  • A. Iraola
  • M. Arteta

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