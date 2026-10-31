Como assistir a Liverpool x Arsenal com uma VPN

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Premier League - Rodada 9 1 de nov. de 2026 - 11:30 Anfield

O Arsenal visita o Liverpool em Anfield neste domingo, em um confronto da Premier League com peso nas duas pontas da tabela. O Arsenal ocupa a segunda posição e chega a Merseyside com a ambição de conquistar o título intacta, enquanto o Liverpool tenta prolongar a boa sequência recente sob o comando do técnico Andoni Iraola.

O Arsenal venceu oito de seus nove primeiros jogos no campeonato, campanha que reforça sua condição de candidato ao título nesta temporada. Mas Anfield continua sendo um obstáculo difícil de superar. O Arsenal não conquista três pontos no estádio em uma partida da Premier League há 14 anos e acumula 13 visitas sem vencer pelo campeonato.

Mikel Arteta foi direto ao falar sobre o significado do jogo de domingo. Ele pediu ao elenco que encare a partida com total convicção e veja a sequência não como um fardo, mas como uma oportunidade de fazer história.

O Liverpool chega embalado por cinco vitórias consecutivas em todas as competições. A equipe de Iraola tem mostrado força nas últimas semanas: venceu o Brighton pelo campeonato e eliminou o Chelsea da Copa da Liga Inglesa, resultados que lhe dão impulso para este confronto.

O Arsenal chega à partida com algumas preocupações por lesão. William Saliba e Bukayo Saka continuam fora, enquanto o adolescente Max Dowman cumpre suspensão após a rejeição do recurso contra seu cartão vermelho. Declan Rice e Riccardo Calafiori também constam entre os desfalques, embora ambos tenham voltado a treinar na sexta-feira e sejam avaliados antes do início da partida.

Thierry Henry, ao falar antes da partida, apostou que o Arsenal encontrará uma solução apesar dos desfalques. Ele apontou os resultados recentes contra Bayern de Munique e Everton como prova de que o elenco sabe conquistar resultados mesmo em condições difíceis.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Liverpool x Arsenal ao vivo.

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