Como assistir a Liverpool Feminino x Chelsea Feminino com uma VPN
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Prévia da partida
O Liverpool Feminino recebe o Chelsea Feminino no Totally Wicked Stadium, em um jogo da WSL que coloca a líder do campeonato diante de uma equipe que luta para subir na tabela.
O Liverpool de Gareth Taylor chega para a partida embalado por duas vitórias consecutivas na WSL, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre o Brighton & Hove Albion Feminino em 14 de novembro. O resultado foi uma resposta oportuna depois das derrotas para Arsenal e West Ham em rodadas anteriores do campeonato.
O Chelsea chega como o time em melhor fase da competição. A equipe de Sonia Bompastor venceu o Manchester City Feminino por 1 a 0 pela WSL em 14 de novembro e, quatro dias depois, derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0 pela Champions League Feminina, ampliando para três jogos sua sequência invicta somando todas as competições.
O Chelsea ocupa o topo da classificação da WSL, enquanto o Liverpool aparece apenas em décimo. A diferença na tabela fala por si, embora o time de Taylor já tenha mostrado que, em um dia inspirado, é capaz de competir com os melhores.
O retrospecto recente do Chelsea contra o Liverpool é impressionante. A goleada por 9 a 1 na WSL Cup, em Anfield, em dezembro de 2025, evidenciou o abismo entre as duas equipes em seus respectivos melhores momentos, e Bompastor vai querer que seu time leve essa autoridade para este confronto.
Para o Liverpool, o fator casa e uma sequência que rendeu três vitórias nos últimos cinco jogos dão a Taylor motivos para confiar. Um resultado positivo aqui causaria um estrago significativo nas ambições de título do Chelsea.
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Técnico
- G. Taylor