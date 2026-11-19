Como assistir a Liverpool Feminino x Chelsea Feminino com uma VPN

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Prévia da partida

WSL - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 07:45 Totally Wicked Stadium

O Liverpool Feminino recebe o Chelsea Feminino no Totally Wicked Stadium, em um jogo da WSL que coloca a líder do campeonato diante de uma equipe que luta para subir na tabela.

O Liverpool de Gareth Taylor chega para a partida embalado por duas vitórias consecutivas na WSL, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre o Brighton & Hove Albion Feminino em 14 de novembro. O resultado foi uma resposta oportuna depois das derrotas para Arsenal e West Ham em rodadas anteriores do campeonato.

O Chelsea chega como o time em melhor fase da competição. A equipe de Sonia Bompastor venceu o Manchester City Feminino por 1 a 0 pela WSL em 14 de novembro e, quatro dias depois, derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0 pela Champions League Feminina, ampliando para três jogos sua sequência invicta somando todas as competições.

O Chelsea ocupa o topo da classificação da WSL, enquanto o Liverpool aparece apenas em décimo. A diferença na tabela fala por si, embora o time de Taylor já tenha mostrado que, em um dia inspirado, é capaz de competir com os melhores.

O retrospecto recente do Chelsea contra o Liverpool é impressionante. A goleada por 9 a 1 na WSL Cup, em Anfield, em dezembro de 2025, evidenciou o abismo entre as duas equipes em seus respectivos melhores momentos, e Bompastor vai querer que seu time leve essa autoridade para este confronto.

Para o Liverpool, o fator casa e uma sequência que rendeu três vitórias nos últimos cinco jogos dão a Taylor motivos para confiar. Um resultado positivo aqui causaria um estrago significativo nas ambições de título do Chelsea.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir a esta partida da WSL ao vivo.

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