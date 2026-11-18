Como assistir a Lille x Lyon com uma VPN
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Prévia da partida
O Lille recebe o Lyon na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, para um confronto da Ligue 1 com peso importante para os dois clubes na tabela.
O Lille ocupa a segunda posição da Ligue 1 e chega à partida após vencer o Rennes por 2 a 1, resultado que ampliou para três jogos sua sequência invicta no campeonato. A equipe de Davide Ancelotti tem conseguido resultados com certa solidez defensiva, embora sua campanha na Champions League tenha produzido resultados irregulares.
O Lyon, quinto colocado, chega ao confronto em fase menos convincente. A equipe de Carlos Vicens perdeu por 2 a 0 para o Brest em seu último jogo pela Ligue 1 e sofreu duas derrotas consecutivas em todas as competições, incluindo uma por 3 a 0 para o Hoffenheim na Europa League.
As ausências nos dois elencos acrescentam outra dificuldade. O Lille não contará com Ayase Ueda e Hamza Igamane, enquanto o Lyon lida com as ausências de Steeve Kango, Tyler Morton e Pavel Sulc.
O Lyon venceu três dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes, incluindo uma vitória por 1 a 0 neste estádio em fevereiro de 2026. O Lille tentará reverter essa tendência recente em casa.
Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Lille x Lyon ao vivo, incluindo o horário da partida e as últimas notícias dos times.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Lille x Lyon
Técnico
- D. Ancelotti