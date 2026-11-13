Como assistir a Liechtenstein x Azerbaijão com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações D - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Rheinpark Stadion

Liechtenstein recebe o Azerbaijão no Rheinpark Stadion, em Vaduz, em uma partida da Liga D da Liga das Nações da UEFA que tem peso na classificação do grupo. A equipe de Konrad Funfstuck precisa de um resultado para manter viva sua campanha, enquanto o Azerbaijão de Aykhan Abbasov chega como líder do grupo e em boa fase.

Liechtenstein atravessa uma fase difícil e ocupa o terceiro lugar no Grupo 2. Seu compromisso mais recente pela Liga das Nações terminou em empate por 0 a 0 com o Azerbaijão, no início deste mês, resultado que pouco aliviou a pressão sobre os donos da casa.

O Azerbaijão, por outro lado, vem de uma sequência consistente de resultados. A vitória por 1 a 0 sobre a Lituânia na última partida levou a equipe à liderança do grupo e confirmou sua condição de adversário a ser batido nesta chave.

O confronto anterior entre as duas seleções, disputado em 1º de outubro, terminou sem gols. Liechtenstein espera que o fator casa faça a diferença desta vez, embora o Azerbaijão tenha mostrado ser difícil de superar defensivamente.

Para Funfstuck, o desafio é encontrar a eficiência ofensiva que tem faltado à equipe. Liechtenstein não marcou em quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições, sequência que precisará encerrar se quiser somar pontos neste jogo.

O Azerbaijão chega confiante e com um objetivo claro: vencer e consolidar a liderança. A equipe de Abbasov tem sido eficiente, ainda que sem grandes atuações, e conquistado resultados nos momentos mais importantes.

Confira tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Liechtenstein x Azerbaijão, incluindo o horário de início, o canal de TV e as opções de transmissão ao vivo.

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