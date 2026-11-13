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Liga das Nações D
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Assista a Liechtenstein x Azerbaijão ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Liechtenstein x Azerbaijão
Liechtenstein
Azerbaijão
Liga das Nações D

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Liechtenstein x Azerbaijão pela Liga D da Liga das Nações da UEFA hoje.

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Prévia da partida

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Liga das Nações D - Rodada 5
Rheinpark Stadion

Liechtenstein recebe o Azerbaijão no Rheinpark Stadion, em Vaduz, em uma partida da Liga D da Liga das Nações da UEFA que tem peso na classificação do grupo. A equipe de Konrad Funfstuck precisa de um resultado para manter viva sua campanha, enquanto o Azerbaijão de Aykhan Abbasov chega como líder do grupo e em boa fase.

Liechtenstein atravessa uma fase difícil e ocupa o terceiro lugar no Grupo 2. Seu compromisso mais recente pela Liga das Nações terminou em empate por 0 a 0 com o Azerbaijão, no início deste mês, resultado que pouco aliviou a pressão sobre os donos da casa.

O Azerbaijão, por outro lado, vem de uma sequência consistente de resultados. A vitória por 1 a 0 sobre a Lituânia na última partida levou a equipe à liderança do grupo e confirmou sua condição de adversário a ser batido nesta chave.

O confronto anterior entre as duas seleções, disputado em 1º de outubro, terminou sem gols. Liechtenstein espera que o fator casa faça a diferença desta vez, embora o Azerbaijão tenha mostrado ser difícil de superar defensivamente.

Para Funfstuck, o desafio é encontrar a eficiência ofensiva que tem faltado à equipe. Liechtenstein não marcou em quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições, sequência que precisará encerrar se quiser somar pontos neste jogo.

O Azerbaijão chega confiante e com um objetivo claro: vencer e consolidar a liderança. A equipe de Abbasov tem sido eficiente, ainda que sem grandes atuações, e conquistado resultados nos momentos mais importantes.

Confira tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Liechtenstein x Azerbaijão, incluindo o horário de início, o canal de TV e as opções de transmissão ao vivo.

Notícias das seleções e elencos

Escalações de Liechtenstein x Azerbaijão

5-3-2
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Liechtenstein
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Formação
Azerbaijão crest
Azerbaijão
AZE
4-2-3-1
team-logoB. BuechelL. MeierL. Meierteam-logoS. Schlegelteam-logoE. Zundteam-logoJ. HoferM. GoppelM. Goppelteam-logoA. Haslerteam-logoM. Buechelteam-logoA. Seleteam-logoA. Lo Russoteam-logoF. Luque Notaroteam-logoE. BalayevB. HuseynovB. Huseynovteam-logoG. AliyevR. DashdamirovR. Dashdamirovteam-logoR. Mammadovteam-logoR. AbbasovA. KhaybulaevA. KhaybulaevA. IsayevA. Isayevteam-logoO. MammadovT. BayramovT. Bayramovteam-logoM. Emreli
Azerbaijão crest
Azerbaijão
AZE
5-3-2
Liechtenstein

Time titular

Azerbaijão

Reservas

Técnico

  • K. Funfstuck
  • A. Abbasov

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