Como assistir a Levante x Racing Santander com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
CazéTV
✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.
✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.
✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.
SportyNet
✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.
✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.
✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.
Prévia do jogo
O Levante recebe o Racing Santander pela LaLiga no Estádio Ciudad de Valencia, buscando se afastar das últimas posições da tabela.
O time de Luis Castro está em 15º lugar e venceu apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições. Vem de um empate por 1 a 1 com o Elche, resultado que ampliou sua sequência sem vitórias no campeonato.
O Racing chega em situação bem melhor. A equipe de Jose Lopez ocupa a sétima posição e venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo a vitória por 3 a 2 sobre a Real Sociedad na partida mais recente.
O time visitante marcou nove gols nesse período, mas também sofreu três em casa contra o Real Madrid no início deste mês. A regularidade defensiva fora de casa ainda é uma dúvida.
O Levante tem sido difícil de vencer, embora não convença. Dois empates e uma vitória sobre o CD Tarancon pela Copa do Rei vieram acompanhados de derrotas consecutivas na liga para a Real Sociedad e o Atlético de Madrid.
Os dois times precisam lidar com problemas de lesão, e a boa fase recente dá confiança ao Racing para a viagem a Valencia.
Escalações de Levante x Racing Santander
Time titular
Reservas
Técnico
- L. Castro
- J. Lopez