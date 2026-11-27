Como assistir a Levante x Racing Santander com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

La Liga - Rodada 14 27 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

O Levante recebe o Racing Santander pela LaLiga no Estádio Ciudad de Valencia, buscando se afastar das últimas posições da tabela.

O time de Luis Castro está em 15º lugar e venceu apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições. Vem de um empate por 1 a 1 com o Elche, resultado que ampliou sua sequência sem vitórias no campeonato.

O Racing chega em situação bem melhor. A equipe de Jose Lopez ocupa a sétima posição e venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo a vitória por 3 a 2 sobre a Real Sociedad na partida mais recente.

O time visitante marcou nove gols nesse período, mas também sofreu três em casa contra o Real Madrid no início deste mês. A regularidade defensiva fora de casa ainda é uma dúvida.

O Levante tem sido difícil de vencer, embora não convença. Dois empates e uma vitória sobre o CD Tarancon pela Copa do Rei vieram acompanhados de derrotas consecutivas na liga para a Real Sociedad e o Atlético de Madrid.

Os dois times precisam lidar com problemas de lesão, e a boa fase recente dá confiança ao Racing para a viagem a Valencia.