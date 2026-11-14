Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga das Nações C
team-logoLetônia
Skonto Stadium
team-logoArmênia
Assista aqui! Disney+ Premium Brazil
Com a ajuda da

Assista a Letônia x Armênia ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Letônia x Armênia
Letônia
Armênia
Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Letônia x Armênia pela Liga C da Liga das Nações da UEFA hoje.

Como assistir a Letônia x Armênia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Escolha uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

crest
Liga das Nações C - Rodada 6
Skonto Stadium

A Letônia recebe a Armênia no Estádio Skonto, em Riga, pelo grupo 2 da Liga C da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções buscam encerrar suas campanhas de forma positiva.

A Letônia de Paolo Nicolato chega em má fase e teve dificuldades ao longo desta edição da Liga das Nações. Perdeu quatro dos últimos cinco jogos e foi derrotada por 2 a 1 por Montenegro em sua partida mais recente, em 12 de novembro.

A Armênia chega para esta partida após empatar em 1 a 1 com o Chipre em 12 de novembro, resultado que dá sequência à trajetória irregular da equipe de Yegishe Melikyan. Venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos, mas essa vitória, por 2 a 0 sobre a Letônia no início da campanha, dará confiança à equipe para o reencontro.

A Letônia ocupa o quarto lugar do grupo 2, com a Armênia uma posição acima, em terceiro. Nenhuma das duas seleções pode disputar o acesso, mas ambas querem terminar a fase de grupos com algo a mostrar.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir a Letônia x Armênia ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Letônia x Armênia

Técnico

  • P. Nicolato

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google