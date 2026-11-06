Como assistir a Leeds United x Tottenham Hotspur com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 07:30 Elland Road

O Leeds United recebe o Tottenham Hotspur em Elland Road pela Premier League, com as duas equipes tentando superar a irregularidade recente e subir na tabela.

A equipe de Daniel Farke tem tido dificuldade para ganhar embalo: não venceu nenhuma das últimas quatro partidas no campeonato e caiu para a 12ª posição. A derrota em casa para o Bournemouth na última rodada deve ter frustrado os torcedores em Elland Road, e o Leeds precisa reagir.

O Tottenham chega a West Yorkshire em melhor fase, após vencer três dos últimos cinco jogos na Premier League. A equipe de Roberto De Zerbi derrotou o Chelsea por 2 a 0 e o Crystal Palace por 2 a 0 em suas duas partidas mais recentes no campeonato, dando sinais de que ganha confiança no momento certo.

O Tottenham chega à partida com preocupações relacionadas a lesões, já que vários jogadores do time principal estão fora. A volta de Lucas Bergvall, após um problema no joelho, porém, pode dar a De Zerbi mais uma opção no meio-campo. O Leeds também não contará com dois jogadores importantes, o que torna a profundidade dos elencos um fator para as duas comissões técnicas.

Fora de campo, a situação do Tottenham no mercado de transferências chamou a atenção nesta semana, com notícias que ligam Lucas Bergvall ao Barcelona, ao Napoli e à Juventus para janeiro. O Tottenham mantém a posição de que qualquer saída exigiria primeiro a chegada de um substituto. Assim, o sueco deve permanecer no norte de Londres por enquanto.

Enquanto isso, o Leeds planeja suas próprias movimentações para janeiro. O clube acompanha o meio-campista malinês Issouf Sissokho, enquanto Farke busca reforços para o setor.

Veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Leeds United x Tottenham Hotspur.

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