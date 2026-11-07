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Leeds x Tottenham
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Prévia da partida

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Premier League - Rodada 10
Elland Road

Escalações de Leeds x Tottenham

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
Formação
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleS. LongstaffS. LongstaffG. GudmundssonG. GudmundssonL. NmechaL. NmechaD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinA. KinskyA. KinskyP. PorroP. PorroM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeA. RobertsonA. RobertsonM. TelM. TelM. KudusM. KudusM. FernandesM. FernandesS. TonaliS. TonaliA. GrayA. GrayO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-5-2
Leeds

Time titular

Tottenham

Reservas

Técnico

  • D. Farke
  • R. De Zerbi

O Leeds United recebe o Tottenham Hotspur em Elland Road pela Premier League, com as duas equipes tentando deixar para trás a irregularidade recente e subir na tabela.

O time de Daniel Farke tem tido dificuldades para engrenar: não venceu nenhum dos últimos quatro jogos pela liga e caiu para a 12ª posição. A derrota em casa para o Bournemouth na rodada passada deve ter frustrado a torcida em Elland Road, e o Leeds precisa reagir.

O Tottenham chega a West Yorkshire em melhor momento, após vencer três dos últimos cinco jogos pela Premier League. A equipe de Roberto De Zerbi derrotou o Chelsea por 2 a 0 e o Crystal Palace pelo mesmo placar em seus dois compromissos mais recentes na liga, sinal de que está ganhando confiança na hora certa.

O Tottenham chega à partida com preocupações por lesões, já que vários jogadores do time titular estão fora. Por outro lado, o retorno de Lucas Bergvall após um problema no joelho pode dar a De Zerbi mais uma opção para o meio-campo. O Leeds também não contará com dois jogadores importantes, o que torna a profundidade dos elencos um fator para as duas comissões técnicas.

Fora de campo, a situação do Tottenham no mercado de transferências atraiu atenção nesta semana, com relatos ligando Lucas Bergvall a Barcelona, Napoli e Juventus antes de janeiro. O Tottenham mantém a posição de que qualquer saída dependeria primeiro da chegada de um substituto, então o sueco deve permanecer no norte de Londres por enquanto.

Enquanto isso, o Leeds planeja suas próprias movimentações para janeiro. O clube monitora o meio-campista malinês Issouf Sissokho, enquanto Farke busca reforços para o setor.

Escalações de Leeds x Tottenham

3-5-2
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Leeds
LEE
Formação
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleS. LongstaffS. LongstaffG. GudmundssonG. GudmundssonL. NmechaL. NmechaD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinA. KinskyA. KinskyP. PorroP. PorroM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeA. RobertsonA. RobertsonM. TelM. TelM. KudusM. KudusM. FernandesM. FernandesS. TonaliS. TonaliA. GrayA. GrayO. MarmoushO. Marmoush
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Tottenham
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3-5-2
Leeds

Time titular

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  • D. Farke
  • R. De Zerbi

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