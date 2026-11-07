Como assistir a Leeds United x Tottenham Hotspur com uma VPN
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Prévia da partida
Escalações de Leeds x Tottenham
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Farke
- R. De Zerbi
O Leeds United recebe o Tottenham Hotspur em Elland Road pela Premier League, com as duas equipes tentando deixar para trás a irregularidade recente e subir na tabela.
O time de Daniel Farke tem tido dificuldades para engrenar: não venceu nenhum dos últimos quatro jogos pela liga e caiu para a 12ª posição. A derrota em casa para o Bournemouth na rodada passada deve ter frustrado a torcida em Elland Road, e o Leeds precisa reagir.
O Tottenham chega a West Yorkshire em melhor momento, após vencer três dos últimos cinco jogos pela Premier League. A equipe de Roberto De Zerbi derrotou o Chelsea por 2 a 0 e o Crystal Palace pelo mesmo placar em seus dois compromissos mais recentes na liga, sinal de que está ganhando confiança na hora certa.
O Tottenham chega à partida com preocupações por lesões, já que vários jogadores do time titular estão fora. Por outro lado, o retorno de Lucas Bergvall após um problema no joelho pode dar a De Zerbi mais uma opção para o meio-campo. O Leeds também não contará com dois jogadores importantes, o que torna a profundidade dos elencos um fator para as duas comissões técnicas.
Fora de campo, a situação do Tottenham no mercado de transferências atraiu atenção nesta semana, com relatos ligando Lucas Bergvall a Barcelona, Napoli e Juventus antes de janeiro. O Tottenham mantém a posição de que qualquer saída dependeria primeiro da chegada de um substituto, então o sueco deve permanecer no norte de Londres por enquanto.
Enquanto isso, o Leeds planeja suas próprias movimentações para janeiro. O clube monitora o meio-campista malinês Issouf Sissokho, enquanto Farke busca reforços para o setor.
Escalações de Leeds x Tottenham
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Farke
- R. De Zerbi