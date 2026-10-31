Campeonato Italiano - Rodada 10 1 de nov. de 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce x Genoa terá transmissão ao vivo pela DAZN, NOW e Sky Sport. Veja abaixo as opções para assinar e acompanhar a partida.

Como assistir a Lecce x Genoa com uma VPN

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O Lecce recebe o Genoa no Estádio Ettore Giardiniero - Via del Mare em um confronto da Serie A entre duas equipes próximas na parte intermediária da tabela.

O Lecce de Eusebio Di Francesco chega a este compromisso em um momento difícil: quatro derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato mostram uma equipe que tem dificuldade para encontrar regularidade. A última partida, uma pesada derrota por 5 a 1 para o Frosinone, aumentou as preocupações no Lecce.

O Genoa, por sua vez, chega ao Via del Mare com um ânimo bem diferente. A equipe de Daniele De Rossi venceu a Juventus por 2 a 0 na noite de quarta-feira, no Ferraris, resultado que devolveu o entusiasmo ao Genoa e consolidou sua posição na tabela.

Para o Lecce, é uma partida em que não pode errar. A equipe precisa lidar com vários desfalques importantes e com a suspensão de Kialonda Gaspar, que complica ainda mais os planos de Di Francesco para a defesa.

De Rossi, por sua vez, pode contar com um elenco que mostrou solidez nas últimas semanas, com três vitórias nos últimos quatro jogos do campeonato. O Genoa buscará confirmar a boa fase fora de casa.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Lecce não poderá contar com Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti e Medon Berisha por lesão, enquanto Kialonda Gaspar está suspenso. Di Francesco deve escalar a seguinte provável formação: Falcone; Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba, Monteiro; Gandelman, Maleh, Ngom; Gallo, Veiga; Esteban.

O Genoa não poderá contar com Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Cody Drameh e Lorenzo Venturino por lesão. De Rossi deve escalar a seguinte provável formação: Bijlow; Vasquez, Oestigard, Marcandalli; Ellertsson, Ehizibue, Baldanzi, Amorim, Frendrup; Vitinha, Osmajic. Atualizações são esperadas nas horas que antecedem o início da partida.

Momento das equipes

O Lecce somou uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A, com nove gols marcados e 11 sofridos. A equipe vem da pesada derrota por 5 a 1 para o Frosinone, precedida pelo revés por 2 a 0 diante da Juventus. O único ponto positivo do período recente continua sendo a vitória convincente por 3 a 0 sobre a Udinese. A equipe de Di Francesco não vence há três partidas consecutivas.

O Genoa registra três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com seis gols marcados e quatro sofridos. A equipe vem da vitória por 2 a 0 sobre a Juventus no Ferraris e, antes disso, havia vencido o Venezia por 1 a 0. As duas derrotas nesse período foram para a Roma, pelo campeonato, e para o Rapid Bucareste, em amistoso.

Confrontos anteriores

O confronto mais recente entre as duas equipes foi em 24 de maio de 2026, quando o Lecce venceu por 1 a 0 em casa, pela Serie A. Nos últimos cinco encontros, o retrospecto é equilibrado: o Genoa venceu duas vezes, o Lecce uma, e houve dois empates. Nos últimos dois confrontos no Via del Mare, cada equipe venceu uma vez.

Classificação

Na Serie A, o Lecce ocupa a 14ª posição, enquanto o Genoa está em 13º: as duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela.

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