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Assista a Le Havre x Lorient ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Le Havre x Lorient
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Campeonato Francês

Tudo o que você precisa saber para assistir a Le Havre x Lorient ao vivo hoje pela Ligue 1.

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Prévia da partida

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Campeonato Francês - Rodada 10
Stade Oceane

O Le Havre recebe o Lorient no Stade Océane no domingo, 8 de novembro de 2026, em uma partida da Ligue 1 importante para os dois clubes, que estão em extremos opostos da tabela.

O Le Havre ocupa a lanterna da Ligue 1, com apenas dois pontos nas primeiras nove partidas. Seu compromisso mais recente pelo campeonato terminou em derrota por 5 a 1 para o Paris Saint-Germain, e a equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais. O time de Jair Karam precisa desesperadamente de um resultado.

O Lorient chega em melhor situação: está em 12º lugar na tabela e não perde há quatro partidas na Ligue 1. Seu jogo mais recente terminou em empate sem gols com o Angers, mas o time de Alexandre Dujeux mostrou sua qualidade ao vencer o Monaco por 1 a 0 no início de outubro.

O retrospecto do confronto dá algum ânimo ao Le Havre em casa. A equipe venceu o Lorient por 3 a 0 no Stade Océane em setembro de 2023, e os dois times empataram por 1 a 1 na última vez que se enfrentaram nesse estádio, em setembro de 2025.

Com o Le Havre preso à lanterna e o Lorient tentando chegar à metade superior da tabela, a partida de domingo é especialmente urgente para os donos da casa. Veja tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Le Havre x Lorient

4-3-3
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Le Havre
LEH
Formação
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Lorient
FCL
3-4-2-1
A. BodartA. BodartE. KoffiE. Koffiteam-logoD. OuziadJ. MwangaJ. MwangaA. ToubaA. ToubaD. MosengoD. MosengoS. EbonogS. EbonogA. RichardsonA. RichardsonJ. MajaJ. MajaM. SamattaM. SamattaS. NakamuraS. NakamuraY. MvogoY. MvogoS. ToureS. ToureN. AdjeiN. AdjeiM. TalbiM. TalbiA. AvomA. AvomD. SyllaD. SyllaN. CadiouN. CadiouS. FayeS. FayeA. KouassiA. KouassiJ. MakengoJ. Makengoteam-logoM. Kone
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Lorient
FCL
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Le Havre

Time titular

Lorient

Técnico

  • J. Karam
  • A. Dujeux

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