Campeonato Italiano - Rodada 10 1 de nov. de 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

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A Lazio de Rino Gattuso recebe o Cagliari no Estádio Olímpico de Roma em um duelo da Serie A que chega em um momento de grande entusiasmo para a equipe da capital.

Nove vitórias nas primeiras dez rodadas e apenas um empate: a equipe da capital está construindo algo concreto no topo da tabela, com a Inter a apenas três pontos de distância.

A última partida deixou sua marca. A Lazio goleou o Sassuolo por 6 a 2 no Mapei Stadium, com gols de Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini, Zaccagni e dois de Noslin. O resultado consolidou a liderança isolada na tabela.

O Cagliari chega ao Olímpico em situação oposta. A equipe de Fabio Pisacane perdeu três partidas consecutivas, a última delas por 4 a 2 para a Roma, e busca desesperadamente uma virada para subir da metade da tabela.

Nzola, que já marcou contra a Roma, comanda o ataque do Cagliari. Mas a missão da equipe promete ser complicada diante de uma Lazio nessa fase.

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Notícias das equipes

Gattuso aposta na base que dominou o campeonato até aqui. O goleiro Christos Mandas está confirmado no gol, com Floriani Mussolini na lateral direita, Doekhi e Provstgaard na zaga e Nuno Tavares na esquerda. Frattesi, Belahyane e Taylor atuam no meio-campo, enquanto o trio de ataque é formado por Isaksen, Noslin e Zaccagni. Gudmundsson e Furlanetto seguem fora por lesão.

Pisacane volta a apostar no 4-3-2-1 para o Cagliari. Caprile defende o gol; à sua frente, a linha de quatro tem Mina, Rodriguez, Obert e Zé Pedro. Winks e Deiola voltam a ser titulares no meio-campo ao lado de Romano, enquanto Adopo e Maldini atuam atrás de Nzola, o único atacante. Idrissi e Felici estão fora por lesão.

Momento das equipes

A Lazio chega a esta partida com quatro vitórias nos últimos quatro jogos da Serie A, tendo empatado apenas em um amistoso contra a Juve Stabia. Na última rodada do campeonato, venceu o Sassuolo por 6 a 2 fora de casa; antes, havia superado a Juventus por 3 a 0 e o Parma por 2 a 1. Nos últimos cinco jogos, a Lazio marcou 17 gols e sofreu 10.

O Cagliari, por outro lado, venceu apenas uma das últimas cinco partidas e acumula três derrotas consecutivas antes deste duelo. A última vitória foi fora de casa contra a Udinese, por 1 a 0. Nos cinco jogos mais recentes, a equipe marcou 4 gols e sofreu 11.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em fevereiro de 2026, quando a partida contra o Cagliari terminou em 0 a 0. Antes daquele empate, a Lazio havia vencido em casa por 2 a 0 em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela Serie A, a Lazio levou a melhor em três ocasiões, com um empate e uma derrota, marcando 9 gols contra 2 do Cagliari.

Classificação

Na Serie A, a Lazio ocupa atualmente a segunda posição na tabela, enquanto o Cagliari está em 11º lugar.

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