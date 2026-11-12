Como assistir a Kosovo x Israel com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosovo recebe Israel no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, pelo Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações da Uefa, em uma partida importante para as duas seleções.

Kosovo chega à partida em segundo lugar no grupo. A equipe de Franco Foda já venceu a Irlanda nesta campanha, mas tem oscilado na Liga das Nações: dois empates e uma derrota para a Áustria complicaram sua busca pelo acesso.

Israel está em quarto lugar, e sua campanha na Liga das Nações também tem sido irregular. A equipe de Ran Ben Shimon perdeu por 3 a 0 para a Irlanda em setembro antes de empatar os dois jogos seguintes, incluindo um empate sem gols com Kosovo no primeiro confronto entre as seleções.

O empate entre as seleções em outubro cria um cenário interessante para o reencontro. Nenhuma das duas conseguiu marcar no Fadil Vokrri da última vez, e ambas precisam dos três pontos para manter vivas suas ambições no grupo.

A capacidade de Kosovo de marcar com facilidade, demonstrada pelos três gols contra Andorra em um amistoso em junho, contrasta com a recente solidez defensiva de Israel. A equipe de Ben Shimon não perde há três partidas, mas tem encontrado dificuldades para marcar.

Para Foda, uma vitória em casa seria um passo importante para garantir uma boa posição ao fim da fase de grupos. A torcida de Kosovo espera uma atuação melhor do que a apresentada no empate sem gols que encerrou seu último jogo em casa nesta competição.

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