Como assistir a Kosovo x Israel com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosovo recebe Israel no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, pelo Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações da UEFA, em um confronto importante para as duas seleções.

Kosovo chega à partida na segunda posição do grupo, e a equipe de Franco Foda já venceu a Irlanda nesta campanha. Sua trajetória na Liga das Nações, porém, tem sido irregular: dois empates e uma derrota para a Áustria complicaram a busca pelo acesso.

Israel ocupa a quarta posição, e sua campanha na Liga das Nações também tem sido marcada pela irregularidade. A equipe de Ran Ben Shimon perdeu por 3 a 0 para a Irlanda em setembro antes de empatar os dois jogos seguintes, incluindo um empate sem gols com Kosovo no confronto anterior.

Aquele empate de outubro cria um cenário interessante para o reencontro. Nenhuma das equipes conseguiu marcar no Fadil Vokrri na última vez, e ambas precisam dos três pontos para manter vivas suas ambições no grupo.

A capacidade de Kosovo de marcar muitos gols, demonstrada pelos três que fez contra Andorra em um amistoso de junho, contrasta com a recente solidez defensiva de Israel. A equipe de Ben Shimon não perde há três partidas, mas tem encontrado dificuldades para marcar.

Para Foda, uma vitória em casa seria um passo importante para garantir uma boa posição ao fim da fase de grupos. A torcida de Kosovo espera uma atuação melhor do que a apresentada no empate sem gols em sua última partida em casa nesta competição.

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