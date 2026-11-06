Como assistir a Kansas City Current x Angel City FC com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

NWSL - Quartas de final 7 de nov. de 2026 - 12:00

O Kansas City Current recebe o Angel City FC em uma partida dos playoffs da NWSL. As duas equipes chegam após bons resultados na reta final da temporada regular, que garantiram suas vagas na pós-temporada.

O Current de Chris Armas encerrou a temporada regular em grande fase, vencendo seus últimos cinco jogos. A sequência incluiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Washington Spirit e uma goleada por 5 a 1 sobre o Bay FC. O Kansas City sofreu apenas um gol nas três partidas finais e chega ao confronto na quarta posição da NWSL.

O Angel City FC, comandado por Leif Gunnar Smerud, terminou em quinto e também chega embalado. A equipe californiana venceu o Boston Legacy FC por 4 a 1 no Decision Day e perdeu apenas um dos últimos cinco jogos: uma derrota apertada por 3 a 2 fora de casa para o Denver Summit FC, que não prejudicou sua caminhada rumo aos playoffs.

As duas equipes se conhecem bem. O encontro mais recente terminou em 1 a 1 em Kansas City, em agosto, resultado que reflete o equilíbrio entre elas nas últimas temporadas.

O Kansas City tem a vantagem de jogar em casa e chega em melhor fase, mas o Angel City tem qualidade para dificultar a noite do time da casa. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a esta partida dos playoffs da NWSL.

Notícias das equipes e elencos