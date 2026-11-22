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Campeonato Italiano - Rodada 12 22 de nov. de 2026 - 06:30 Allianz Stadium

Juventus x Venezia terá transmissão ao vivo e exclusiva pela DAZN. A partida pode ser vista mediante assinatura, pelo aplicativo ou site da plataforma, em qualquer dispositivo. Os assinantes da DAZN-Sky também poderão acompanhar o jogo no canal DAZN 1, disponível no número 214 da Sky.

A Juventus volta ao Allianz Stadium, em Turim, no domingo, 22 de novembro, para enfrentar o Venezia pela 12ª rodada da Serie A. A bola rola às 12h30.

A Juventus chega ao confronto após empatar por 2 a 2 com a Fiorentina em seu último jogo pelo campeonato, resultado que interrompeu uma sequência positiva. Spalletti precisa lidar com um número significativo de lesionados, incluindo desfalques importantes sobretudo pelas laterais.

Kenan Yildiz, camisa 10 da Juventus, segue fora após passar por uma cirurgia no pé em agosto. O turco voltou a treinar com bola, mas seu retorno ao time titular não é esperado antes de algumas semanas. Kalulu, Cambiaso e Nico Gonzalez também seguem afastados.

A boa notícia, por outro lado, é o retorno de Francisco Conceiçao, novamente à disposição após um mês afastado. O português pode começar no banco, com Kolo Muani mantido pela direita e Woltemade como centroavante.

O Venezia de Davide Nicola chega a Turim após vencer a Udinese por 2 a 1 antes da pausa, resultado que renovou as esperanças da equipe na luta contra o rebaixamento. O time ocupa atualmente a 19ª posição na tabela.

Para acompanhar a partida ao vivo, confira abaixo as informações sobre os canais disponíveis.

Notícias das equipes

Spalletti precisa lidar com uma longa lista de desfalques. Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik e Grabara estão fora por lesões de longa duração, enquanto Kalulu treina separadamente e ainda levará semanas para se recuperar. Cambiaso e Nico Gonzalez são dúvidas, e Celik também é incerto após sentir um problema muscular na seleção. Zhegrova, por sua vez, treinou normalmente e está disponível. A provável escalação da Juventus tem Vicario no gol; Lucumi e Bremer no centro da defesa, Cabal à esquerda e McKennie improvisado pela direita; Koopmeiners, Douglas Luiz e Boga no meio-campo; e um trio de ataque formado por Kolo Muani, Woltemade e Alajbegovic ou Boga.

Nicola volta a contar com todos os titulares habituais, tendo apenas os desfalques de Franjic, Sverko e Adorante. O Venezia deve entrar em campo com Stankovic no gol; uma defesa de quatro jogadores com Moreno, Halhal, Juan Jesus e Mazzocchi; Kike Perez, Sohm e Basic no meio-campo; e Adams e Yeboah no ataque. Atualizações sobre as escalações oficiais estarão disponíveis nas horas que antecedem o apito inicial.

Momento das equipes

A Juventus somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos entre Serie A e Liga Europa. A equipe venceu o Napoli por 2 a 0 e o AZ Alkmaar por 2 a 1, mas perdeu para o Genoa por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com a Fiorentina na última partida. Nessas cinco partidas, o time de Spalletti marcou sete gols e sofreu cinco.

O Venezia teve duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo campeonato. A equipe venceu o Napoli por 1 a 0 e a Udinese por 2 a 1, mas perdeu para Inter, Genoa e Como. Nas últimas cinco partidas, o Venezia marcou quatro gols e sofreu o mesmo número.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em 25 de maio de 2025, quando a Juventus venceu o Venezia por 3 a 2 fora de casa, pela Serie A. Antes desse jogo, os times haviam empatado por 2 a 2 no Allianz Stadium, em dezembro de 2024. Nos cinco confrontos anteriores disponíveis pela Serie A, a Juventus soma três vitórias, contra uma do Venezia, além de um empate.

Classificação

Na Serie A, a Juventus ocupa atualmente o sétimo lugar na tabela, enquanto o Venezia está na 19ª posição.