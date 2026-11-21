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Campeonato Italiano - Rodada 12 22 de nov. de 2026 - 06:30 Allianz Stadium

Juventus x Venezia terá transmissão ao vivo exclusiva por streaming no DAZN. O jogo pode ser visto mediante assinatura, pelo aplicativo ou site da plataforma em qualquer dispositivo. Os assinantes do DAZN-Sky também poderão acompanhar a partida pelo canal DAZN 1, disponível no número 214 da Sky.

A Juventus volta ao Allianz Stadium, em Turim, no domingo, 22 de novembro, para enfrentar o Venezia pela 12ª rodada da Serie A. A bola rola às 12h30.

A Juventus chega ao confronto após empatar por 2 a 2 com a Fiorentina em seu último jogo pelo campeonato, resultado que interrompeu uma sequência positiva. Spalletti enfrenta uma série significativa de desfalques por lesão, sobretudo pelas laterais.

Kenan Yildiz, camisa 10 da Juventus, continua fora após a cirurgia no pé a que foi submetido em agosto. O turco voltou a treinar com bola, mas seu retorno ao time titular não é esperado antes de algumas semanas. Kalulu, Cambiaso e Nico Gonzalez também seguem fora.

A boa notícia é o retorno de Francisco Conceiçao, novamente à disposição após um mês afastado. O português pode começar no banco, com Kolo Muani mantido pela direita e Woltemade como centroavante.

O Venezia de Davide Nicola chega a Turim após vencer a Udinese por 2 a 1 antes da pausa, resultado que renovou as esperanças de permanência da equipe, atualmente na 19ª posição.

As informações sobre os canais disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo estão a seguir.

Notícias das equipes

Spalletti precisa lidar com uma longa lista de desfalques. Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik e Grabara estão fora por lesões de longa duração, enquanto Kalulu treina separadamente e ainda precisará de semanas para se recuperar. Cambiaso e Nico Gonzalez são dúvidas, e Celik também é incerto após sentir um problema muscular durante a passagem pela seleção. Zhegrova, por sua vez, treinou normalmente e está disponível. A provável escalação da Juventus tem Vicario no gol, Lucumi e Bremer no centro da defesa, Cabal à esquerda e McKennie improvisado pela direita, com Koopmeiners, Douglas Luiz e Boga no meio-campo e um trio de ataque formado por Kolo Muani, Woltemade e Alajbegovic ou Boga.

Nicola volta a contar com todos os titulares habituais, tendo apenas Franjic, Sverko e Adorante como desfalques. O Venezia deve entrar em campo com Stankovic no gol, uma linha de quatro defensores formada por Moreno, Halhal, Juan Jesus e Mazzocchi, Kike Perez, Sohm e Basic no meio-campo, e Adams e Yeboah no ataque. As escalações oficiais serão atualizadas nas horas que antecedem o apito inicial.

Momento das equipes

A Juventus somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos entre Serie A e Liga Europa. A equipe venceu o Napoli por 2 a 0 e o AZ Alkmaar por 2 a 1, mas perdeu para o Genoa por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com a Fiorentina em seu último jogo. Nessas cinco partidas, o time de Spalletti marcou sete gols e sofreu cinco.

O Venezia teve duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo campeonato. A equipe venceu o Napoli por 1 a 0 e a Udinese por 2 a 1, mas perdeu para Inter, Genoa e Como. Nessas cinco partidas, o Venezia marcou quatro gols e sofreu outros quatro.

Confrontos anteriores

O último encontro entre as equipes foi em 25 de maio de 2025, quando a Juventus venceu o Venezia fora de casa por 3 a 2 pela Serie A. Antes desse confronto, os dois times haviam empatado por 2 a 2 no Allianz Stadium em dezembro de 2024. Nos cinco confrontos anteriores disponíveis pela Serie A, a Juventus soma três vitórias, contra uma do Venezia, além de um empate.

Classificação

Na Serie A, a Juventus ocupa atualmente a sétima posição, enquanto o Venezia está em 19º lugar.