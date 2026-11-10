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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4 11 de nov. de 2026 - 15:00 Juventus Training Center

Juventus x OL Lyon tem transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida por streaming.

A Juventus recebe o OL Lyon no Juventus Training Center, em Vinovo, em uma partida válida pela UEFA Women's Champions League. As duas equipes voltam a se enfrentar em uma competição que segue despertando cada vez mais interesse também na Itália.

A Juventus de Isaac Guerrero chega a este confronto em um momento de oscilação. Foram três vitórias nos últimos cinco jogos, mas também duas derrotas pesadas na Serie A, incluindo o 5 a 2 sofrido diante da Roma. O cenário é menos sólido do que a campanha europeia poderia sugerir.

A vitória por 4 a 1 sobre o Austria Wien W na Champions League é o resultado mais recente da Juventus em competições europeias, um sinal de eficiência que a equipe precisará confirmar diante de adversárias de outro nível.

O Lyon de Jonatan Giraldez, por sua vez, chega em grande fase. Cinco vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo um contundente 6 a 0 sobre a Inter na Women's Champions League, mostram uma equipe que vem dominando tanto na França quanto na Europa.

Na Premiere Ligue, as francesas golearam o PSG por 4 a 0 e o Marselha por 5 a 0, confirmando uma superioridade que vai muito além de lances isolados. O Lyon ocupa atualmente a segunda posição no grupo da Champions League, enquanto a Juventus está em quinto.

Para não perder nenhum minuto deste confronto, confira abaixo todas as informações sobre onde assistir à partida ao vivo.

Notícias das equipes

Na Juventus, o técnico Isaac Guerrero ainda não divulgou a escalação oficial. No momento, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões. Eventuais atualizações serão acrescentadas perto do início da partida.

Do lado visitante, Jonatan Giraldez ainda não divulgou a provável escalação do Lyon. Também não há, até o momento, comunicados oficiais sobre ausências ou jogadoras indisponíveis na equipe francesa.

Momento das equipes

A Juventus somou três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio em 7 de novembro, por 2 a 1 sobre o Sassuolo, na Serie A. Já na Champions League, a Juventus venceu o Austria Wien W por 4 a 1. Nas duas derrotas, ambas pelo campeonato, a equipe sofreu nove gols nos jogos contra a Roma (5 a 2) e o Calcio Como 1907 (4 a 2).

O Lyon venceu seus últimos cinco jogos, marcando 22 gols e sofrendo apenas um. O resultado mais recente foi a goleada por 7 a 1 sobre o Lens, pela Premiere Ligue, em 7 de novembro. Na Champions League, as francesas golearam a Inter por 6 a 0. Pelo campeonato, venceram o PSG por 4 a 0 e o Montpellier por 5 a 2.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as equipes foi em 19 de novembro de 2025, quando Juventus e OL Lyon empataram por 3 a 3 na Women's Champions League. Nos cinco encontros mais recentes, o Lyon conquistou duas vitórias, contra uma da Juventus, além de dois empates. Os duelos de 2022 tiveram resultados equilibrados: um empate por 1 a 1 no Juventus Stadium, um 0 a 0 na França e uma vitória para cada lado nas semifinais daquela edição.

Classificação

Na fase de grupos da Women's Champions League, o Lyon ocupa atualmente a segunda posição, enquanto a Juventus está em quinto lugar.