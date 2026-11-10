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Juventus x OL Lyon tem transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida por streaming.
A Juventus recebe o OL Lyon no Juventus Training Center, em Vinovo, em uma partida válida pela UEFA Women's Champions League. As duas equipes voltam a se enfrentar em uma competição que segue despertando cada vez mais interesse também na Itália.
A Juventus de Isaac Guerrero chega a este confronto em um momento de oscilação. Foram três vitórias nos últimos cinco jogos, mas também duas derrotas pesadas na Serie A, incluindo o 5 a 2 sofrido diante da Roma. O cenário é menos sólido do que a campanha europeia poderia sugerir.
A vitória por 4 a 1 sobre o Austria Wien W na Champions League é o resultado mais recente da Juventus em competições europeias, um sinal de eficiência que a equipe precisará confirmar diante de adversárias de outro nível.
O Lyon de Jonatan Giraldez, por sua vez, chega em grande fase. Cinco vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo um contundente 6 a 0 sobre a Inter na Women's Champions League, mostram uma equipe que vem dominando tanto na França quanto na Europa.
Na Premiere Ligue, as francesas golearam o PSG por 4 a 0 e o Marselha por 5 a 0, confirmando uma superioridade que vai muito além de lances isolados. O Lyon ocupa atualmente a segunda posição no grupo da Champions League, enquanto a Juventus está em quinto.
Para não perder nenhum minuto deste confronto, confira abaixo todas as informações sobre onde assistir à partida ao vivo.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Juventus x OL Lyonnes
Técnico
- I. Guerrero
Na Juventus, o técnico Isaac Guerrero ainda não divulgou a escalação oficial. No momento, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões. Eventuais atualizações serão acrescentadas perto do início da partida.
Do lado visitante, Jonatan Giraldez ainda não divulgou a provável escalação do Lyon. Também não há, até o momento, comunicados oficiais sobre ausências ou jogadoras indisponíveis na equipe francesa.
Momento das equipes
A Juventus somou três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio em 7 de novembro, por 2 a 1 sobre o Sassuolo, na Serie A. Já na Champions League, a Juventus venceu o Austria Wien W por 4 a 1. Nas duas derrotas, ambas pelo campeonato, a equipe sofreu nove gols nos jogos contra a Roma (5 a 2) e o Calcio Como 1907 (4 a 2).
O Lyon venceu seus últimos cinco jogos, marcando 22 gols e sofrendo apenas um. O resultado mais recente foi a goleada por 7 a 1 sobre o Lens, pela Premiere Ligue, em 7 de novembro. Na Champions League, as francesas golearam a Inter por 6 a 0. Pelo campeonato, venceram o PSG por 4 a 0 e o Montpellier por 5 a 2.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último confronto entre as equipes foi em 19 de novembro de 2025, quando Juventus e OL Lyon empataram por 3 a 3 na Women's Champions League. Nos cinco encontros mais recentes, o Lyon conquistou duas vitórias, contra uma da Juventus, além de dois empates. Os duelos de 2022 tiveram resultados equilibrados: um empate por 1 a 1 no Juventus Stadium, um 0 a 0 na França e uma vitória para cada lado nas semifinais daquela edição.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|19
|2
|+17
|9
V
V
V
|2
|4
|2
|2
|0
|9
|4
|+5
|8
V
E
V
E
|3
|4
|2
|2
|0
|3
|0
|+3
|8
E
V
E
V
|4
|3
|2
|1
|0
|14
|0
|+14
|7
V
E
V
|5
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
V
E
V
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
V
V
D
|7
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
V
E
E
E
|8
|4
|1
|3
|0
|6
|5
|+1
|6
V
E
E
E
|9
|4
|1
|2
|1
|7
|4
|+3
|5
D
E
V
E
|10
|4
|1
|1
|2
|3
|9
|-6
|4
D
D
E
V
|11
|4
|1
|1
|2
|2
|8
|-6
|4
V
D
D
E
|12
|3
|1
|0
|2
|5
|10
|-5
|3
D
V
D
|13
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
D
D
V
|14
|4
|1
|0
|3
|6
|16
|-10
|3
D
V
D
D
|15
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
|2
E
E
D
D
|16
|4
|0
|2
|2
|5
|11
|-6
|2
D
E
E
D
|17
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
D
E
D
|18
|3
|0
|1
|2
|1
|10
|-9
|1
D
D
E
Na fase de grupos da Women's Champions League, o Lyon ocupa atualmente a segunda posição, enquanto a Juventus está em quinto lugar.