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Assista a Juventus x Napoli ao vivo hoje: onde ver a partida na TV e pelo streaming?

Juventus x Napoli
Juventus
Napoli
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Juventus e Napoli, com horário de início e notícias sobre as equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 10
Allianz Stadium

Juventus x Napoli será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo DAZN. Os assinantes poderão acompanhar a partida pelo aplicativo em qualquer dispositivo compatível ou pelo site da plataforma. Quem assina tanto o DAZN quanto a Sky também poderá assistir ao jogo no canal DAZN 1, disponível no número 214 do decodificador da Sky.

O Allianz Stadium, em Turim, recebe na noite de domingo o jogo que fecha a décima rodada da Serie A entre Juventus e Napoli. O confronto chega em um momento delicado para as duas equipes, embora por razões diferentes.

A Juventus chega a este jogo após uma semana difícil. A derrota por 2 a 0 para o Genoa agravou uma crise de resultados que já se arrasta há semanas, e Luciano Spalletti sabe que as próximas partidas podem ser decisivas para seu futuro no comando da Juventus. O técnico optou por concentrar o elenco para preparar o jogo, ressaltando o peso que atribui a este confronto.

O Napoli chega a Turim com outro ânimo. A equipe goleou o Monza por 4 a 1 na última rodada e busca regularidade após um início de temporada oscilante. Massimiliano Allegri, porém, não poderá comandar o time do banco de reservas: o técnico de Livorno está suspenso e, como já aconteceu em Monza, caberá ao auxiliar Marco Landucci assumir o comando do Napoli durante os 90 minutos.

No Napoli, ainda há algumas dúvidas sobre as condições físicas dos jogadores. Amir Rrahmani e Frank Anguissa se recuperaram e ambos foram relacionados, mas ainda não estão 100% e não têm presença garantida entre os titulares. Lobotka, por sua vez, está fora por lesão, e Kevin De Bruyne deve atuar em seu lugar à frente da defesa.

Na Juventus, a longa lista de desfalques limita as opções de Spalletti, que terá de se adaptar e escalar os jogadores disponíveis. Uma boa notícia, porém, é a recuperação de Jeff Ekhator, que voltou a treinar com o grupo após a lesão que o fez perder toda a primeira parte da temporada.

As duas equipes estão próximas na tabela: o Napoli ocupa uma posição ligeiramente superior, mas nenhuma delas ainda mostrou todo o seu potencial. Para a Juventus, em especial, os três pontos são praticamente uma obrigação para não perder ainda mais terreno.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir a Juventus x Napoli ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Juventus x Napoli

4-3-3
Juventus crest
Juventus
JUV
Formação
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerL. KellyL. KellyT. KoopmeinersT. KoopmeinersD. LuizD. LuizW. McKennieW. McKennieR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniJ. BogaJ. BogaE. ZhegrovaE. ZhegrovaA. MeretA. MeretR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaK. De BruyneK. De BruyneN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundM. PolitanoM. Politano
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
Juventus

Time titular

Napoli

Técnico

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

Spalletti tem de lidar com uma lista bastante longa de desfalques: Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik e Grabara estão fora. O técnico de Certaldo deve apostar em Vicario no gol, com uma linha de três defensores formada por Kalulu, Bremer e Lucumí. No meio-campo, Koopmeiners e Douglas Luiz com McKennie, enquanto Cambiaso e Boga devem atuar pelas alas. No ataque, a dupla Kolo Muani e Zhegrova.

No Napoli, Allegri não poderá contar com Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson e Lobotka. Rrahmani e Anguissa foram relacionados, mas seguem como dúvidas para começar jogando. A provável escalação tem Meret no gol; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera na defesa; De Bruyne na armação, com McTominay e Anguissa; e o trio ofensivo Politano, Hojlund e Lang.

Momento das equipes

JUV

JUV - Sequência

CEL
V1-2
LAZ
D0-3
REN
E2-2
LEC
V0-2
GEN
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
NAP

NAP - Sequência

VIL
D3-1
VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
E3-3
MON
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Juventus chega a este compromisso com uma sequência preocupante: nos últimos cinco jogos entre a Serie A e a Europa League, somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. O pior momento foi a goleada sofrida em casa diante da Lazio, por 3 a 0, seguida da derrota para o Genoa em Marassi, por 2 a 0. As duas vitórias vieram contra o Lecce, pelo campeonato, e o Celta de Vigo, pela Europa League. O empate por 2 a 2 com o Rennes completa a série.

O Napoli, por outro lado, dá sinais mais animadores, apesar de alguns tropeços. A equipe venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois. A vitória mais recente foi o expressivo 4 a 1 fora de casa contra o Monza, precedido por um empate por 3 a 3 com a Roma. Nesse período, houve ainda a vitória por 4 a 3 sobre o Bodø/Glimt na Champions League e as derrotas para o Venezia e o Villarreal. No total, o Napoli marcou 13 gols nos últimos cinco jogos, mas sofreu 11, número que mostra que o sistema defensivo ainda precisa se estabilizar.

Confrontos anteriores

Confrontos

JuventusEmpateNapoli
1
1
3
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
3
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O último confronto entre as equipes foi em janeiro de 2026, quando a Juventus venceu por 3 a 0 no Allianz Stadium. Antes desse resultado, porém, o Napoli havia dominado os duelos diretos: foram três vitórias consecutivas entre 2024 e 2025, tanto em casa quanto fora. Nos últimos cinco confrontos pela Serie A, o Napoli leva vantagem com três vitórias contra uma da Juventus. Um empate por 0 a 0 em setembro de 2024 completa a série.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
5
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
E
V
D
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
E
D
V
E
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
D
V
D
E
V
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
E
E
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
E
D
D
D
E
18
ParmaParmaPAR
9126515-105
E
D
D
D
V
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da Serie A, o Napoli ocupa a sétima posição, enquanto a Juventus está em nono: três pontos podem mudar consideravelmente a classificação das duas equipes.

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