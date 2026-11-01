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Juventus x Napoli será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo DAZN. Os assinantes poderão acompanhar a partida pelo aplicativo em qualquer dispositivo compatível ou pelo site da plataforma. Quem assina tanto o DAZN quanto a Sky também poderá assistir ao jogo no canal DAZN 1, disponível no número 214 do decodificador da Sky.
O Allianz Stadium, em Turim, recebe na noite de domingo o jogo que fecha a décima rodada da Serie A entre Juventus e Napoli. O confronto chega em um momento delicado para as duas equipes, embora por razões diferentes.
A Juventus chega a este jogo após uma semana difícil. A derrota por 2 a 0 para o Genoa agravou uma crise de resultados que já se arrasta há semanas, e Luciano Spalletti sabe que as próximas partidas podem ser decisivas para seu futuro no comando da Juventus. O técnico optou por concentrar o elenco para preparar o jogo, ressaltando o peso que atribui a este confronto.
O Napoli chega a Turim com outro ânimo. A equipe goleou o Monza por 4 a 1 na última rodada e busca regularidade após um início de temporada oscilante. Massimiliano Allegri, porém, não poderá comandar o time do banco de reservas: o técnico de Livorno está suspenso e, como já aconteceu em Monza, caberá ao auxiliar Marco Landucci assumir o comando do Napoli durante os 90 minutos.
No Napoli, ainda há algumas dúvidas sobre as condições físicas dos jogadores. Amir Rrahmani e Frank Anguissa se recuperaram e ambos foram relacionados, mas ainda não estão 100% e não têm presença garantida entre os titulares. Lobotka, por sua vez, está fora por lesão, e Kevin De Bruyne deve atuar em seu lugar à frente da defesa.
Na Juventus, a longa lista de desfalques limita as opções de Spalletti, que terá de se adaptar e escalar os jogadores disponíveis. Uma boa notícia, porém, é a recuperação de Jeff Ekhator, que voltou a treinar com o grupo após a lesão que o fez perder toda a primeira parte da temporada.
As duas equipes estão próximas na tabela: o Napoli ocupa uma posição ligeiramente superior, mas nenhuma delas ainda mostrou todo o seu potencial. Para a Juventus, em especial, os três pontos são praticamente uma obrigação para não perder ainda mais terreno.
Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir a Juventus x Napoli ao vivo na TV e por streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Juventus x Napoli
Time titular
Técnico
- L. Spalletti
- M. Allegri
Spalletti tem de lidar com uma lista bastante longa de desfalques: Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik e Grabara estão fora. O técnico de Certaldo deve apostar em Vicario no gol, com uma linha de três defensores formada por Kalulu, Bremer e Lucumí. No meio-campo, Koopmeiners e Douglas Luiz com McKennie, enquanto Cambiaso e Boga devem atuar pelas alas. No ataque, a dupla Kolo Muani e Zhegrova.
No Napoli, Allegri não poderá contar com Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson e Lobotka. Rrahmani e Anguissa foram relacionados, mas seguem como dúvidas para começar jogando. A provável escalação tem Meret no gol; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera na defesa; De Bruyne na armação, com McTominay e Anguissa; e o trio ofensivo Politano, Hojlund e Lang.
Momento das equipes
A Juventus chega a este compromisso com uma sequência preocupante: nos últimos cinco jogos entre a Serie A e a Europa League, somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. O pior momento foi a goleada sofrida em casa diante da Lazio, por 3 a 0, seguida da derrota para o Genoa em Marassi, por 2 a 0. As duas vitórias vieram contra o Lecce, pelo campeonato, e o Celta de Vigo, pela Europa League. O empate por 2 a 2 com o Rennes completa a série.
O Napoli, por outro lado, dá sinais mais animadores, apesar de alguns tropeços. A equipe venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois. A vitória mais recente foi o expressivo 4 a 1 fora de casa contra o Monza, precedido por um empate por 3 a 3 com a Roma. Nesse período, houve ainda a vitória por 4 a 3 sobre o Bodø/Glimt na Champions League e as derrotas para o Venezia e o Villarreal. No total, o Napoli marcou 13 gols nos últimos cinco jogos, mas sofreu 11, número que mostra que o sistema defensivo ainda precisa se estabilizar.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último confronto entre as equipes foi em janeiro de 2026, quando a Juventus venceu por 3 a 0 no Allianz Stadium. Antes desse resultado, porém, o Napoli havia dominado os duelos diretos: foram três vitórias consecutivas entre 2024 e 2025, tanto em casa quanto fora. Nos últimos cinco confrontos pela Serie A, o Napoli leva vantagem com três vitórias contra uma da Juventus. Um empate por 0 a 0 em setembro de 2024 completa a série.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|8
|1
|0
|22
|7
|+15
|25
V
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
D
V
V
V
V
|3
|10
|7
|3
|0
|28
|10
|+18
|24
V
V
E
V
E
|4
|10
|6
|3
|1
|21
|12
|+9
|21
V
D
V
V
E
|5
|9
|6
|2
|1
|17
|8
|+9
|20
V
V
V
E
D
|6
|9
|5
|2
|2
|22
|14
|+8
|17
V
E
V
D
V
|7
|9
|4
|2
|3
|17
|11
|+6
|14
V
E
D
V
E
|8
|10
|4
|2
|4
|14
|13
|+1
|14
V
V
V
D
V
|9
|9
|4
|2
|3
|11
|10
|+1
|14
D
V
D
E
V
|10
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
D
V
V
V
E
|11
|9
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|13
D
D
D
E
V
|12
|9
|3
|2
|4
|16
|17
|-1
|11
E
E
D
V
D
|13
|9
|3
|1
|5
|8
|13
|-5
|10
V
V
D
V
D
|14
|9
|3
|0
|6
|10
|19
|-9
|9
D
D
V
D
D
|15
|9
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|8
D
D
D
E
D
|16
|10
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|7
D
D
D
V
D
|17
|9
|1
|2
|6
|11
|21
|-10
|5
E
D
D
D
E
|18
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|-10
|5
E
D
D
D
V
|19
|10
|1
|2
|7
|11
|23
|-12
|5
D
E
D
D
D
|20
|9
|1
|0
|8
|6
|19
|-13
|3
D
D
V
D
D
Na tabela da Serie A, o Napoli ocupa a sétima posição, enquanto a Juventus está em nono: três pontos podem mudar consideravelmente a classificação das duas equipes.