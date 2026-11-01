Quer acessar seu serviço de streaming de sempre com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) se torna útil.

Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ExpressVPN ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país em que a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Campeonato Italiano - Rodada 10 1 de nov. de 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus x Napoli será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo DAZN. Os assinantes poderão acompanhar a partida pelo aplicativo em qualquer dispositivo compatível ou pelo site da plataforma. Quem assina tanto o DAZN quanto a Sky também poderá assistir ao jogo no canal DAZN 1, disponível no número 214 do decodificador da Sky.

O Allianz Stadium, em Turim, recebe na noite de domingo o jogo que fecha a décima rodada da Serie A entre Juventus e Napoli. O confronto chega em um momento delicado para as duas equipes, embora por razões diferentes.

A Juventus chega a este jogo após uma semana difícil. A derrota por 2 a 0 para o Genoa agravou uma crise de resultados que já se arrasta há semanas, e Luciano Spalletti sabe que as próximas partidas podem ser decisivas para seu futuro no comando da Juventus. O técnico optou por concentrar o elenco para preparar o jogo, ressaltando o peso que atribui a este confronto.

O Napoli chega a Turim com outro ânimo. A equipe goleou o Monza por 4 a 1 na última rodada e busca regularidade após um início de temporada oscilante. Massimiliano Allegri, porém, não poderá comandar o time do banco de reservas: o técnico de Livorno está suspenso e, como já aconteceu em Monza, caberá ao auxiliar Marco Landucci assumir o comando do Napoli durante os 90 minutos.

No Napoli, ainda há algumas dúvidas sobre as condições físicas dos jogadores. Amir Rrahmani e Frank Anguissa se recuperaram e ambos foram relacionados, mas ainda não estão 100% e não têm presença garantida entre os titulares. Lobotka, por sua vez, está fora por lesão, e Kevin De Bruyne deve atuar em seu lugar à frente da defesa.

Na Juventus, a longa lista de desfalques limita as opções de Spalletti, que terá de se adaptar e escalar os jogadores disponíveis. Uma boa notícia, porém, é a recuperação de Jeff Ekhator, que voltou a treinar com o grupo após a lesão que o fez perder toda a primeira parte da temporada.

As duas equipes estão próximas na tabela: o Napoli ocupa uma posição ligeiramente superior, mas nenhuma delas ainda mostrou todo o seu potencial. Para a Juventus, em especial, os três pontos são praticamente uma obrigação para não perder ainda mais terreno.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir a Juventus x Napoli ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Spalletti tem de lidar com uma lista bastante longa de desfalques: Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik e Grabara estão fora. O técnico de Certaldo deve apostar em Vicario no gol, com uma linha de três defensores formada por Kalulu, Bremer e Lucumí. No meio-campo, Koopmeiners e Douglas Luiz com McKennie, enquanto Cambiaso e Boga devem atuar pelas alas. No ataque, a dupla Kolo Muani e Zhegrova.

No Napoli, Allegri não poderá contar com Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson e Lobotka. Rrahmani e Anguissa foram relacionados, mas seguem como dúvidas para começar jogando. A provável escalação tem Meret no gol; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera na defesa; De Bruyne na armação, com McTominay e Anguissa; e o trio ofensivo Politano, Hojlund e Lang.

Momento das equipes

A Juventus chega a este compromisso com uma sequência preocupante: nos últimos cinco jogos entre a Serie A e a Europa League, somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. O pior momento foi a goleada sofrida em casa diante da Lazio, por 3 a 0, seguida da derrota para o Genoa em Marassi, por 2 a 0. As duas vitórias vieram contra o Lecce, pelo campeonato, e o Celta de Vigo, pela Europa League. O empate por 2 a 2 com o Rennes completa a série.

O Napoli, por outro lado, dá sinais mais animadores, apesar de alguns tropeços. A equipe venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois. A vitória mais recente foi o expressivo 4 a 1 fora de casa contra o Monza, precedido por um empate por 3 a 3 com a Roma. Nesse período, houve ainda a vitória por 4 a 3 sobre o Bodø/Glimt na Champions League e as derrotas para o Venezia e o Villarreal. No total, o Napoli marcou 13 gols nos últimos cinco jogos, mas sofreu 11, número que mostra que o sistema defensivo ainda precisa se estabilizar.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as equipes foi em janeiro de 2026, quando a Juventus venceu por 3 a 0 no Allianz Stadium. Antes desse resultado, porém, o Napoli havia dominado os duelos diretos: foram três vitórias consecutivas entre 2024 e 2025, tanto em casa quanto fora. Nos últimos cinco confrontos pela Serie A, o Napoli leva vantagem com três vitórias contra uma da Juventus. Um empate por 0 a 0 em setembro de 2024 completa a série.

Classificação

Na tabela da Serie A, o Napoli ocupa a sétima posição, enquanto a Juventus está em nono: três pontos podem mudar consideravelmente a classificação das duas equipes.