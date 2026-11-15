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Assista a Islândia x Luxemburgo ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Islândia x Luxemburgo
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Guia completo para assistir a Islândia x Luxemburgo ao vivo hoje pela Liga C da Liga das Nações da UEFA.

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Prévia da partida

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Liga das Nações C - Rodada 6
Laugardalsvoellur

A Islândia recebe Luxemburgo no Laugardalsvoellur, em Reykjavik, pelo Grupo 4 da Liga C da Liga das Nações da Uefa. Líder da chave, a seleção islandesa busca ampliar sua vantagem na primeira posição na reta final da campanha.

A equipe de Arnar Gunnlaugsson tem sido o destaque do grupo. Seu resultado mais recente foi uma convincente vitória por 5 a 0 sobre a Bulgária, em uma atuação que reforçou o quanto a Islândia esteve à frente das demais equipes da chave ao longo da campanha.

Luxemburgo chega à Islândia em má fase e sem resultados positivos na campanha da Liga das Nações. A equipe de Jeff Strasser ocupa a lanterna do Grupo 4 e perdeu as quatro partidas que disputou na competição, incluindo a derrota por 3 a 0 para a Islândia no primeiro confronto, em setembro.

Os visitantes perderam por 1 a 0 para a Estônia na última partida, resultado que agravou uma sequência ruim. Luxemburgo sofreu muitos gols e marcou poucos nesta campanha, e terá uma tarefa difícil diante de uma Islândia confiante jogando em casa.

A Islândia só precisa jogar no nível que vem apresentando para garantir a primeira posição do grupo. Luxemburgo precisa de um resultado para resgatar um pouco do orgulho após uma campanha difícil na Liga das Nações.

Confira a seguir todos os detalhes sobre como assistir a Islândia x Luxemburgo ao vivo, incluindo horário de início, canal de TV e informações sobre a transmissão online.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Islândia x Luxemburgo

Técnico

  • A. Gunnlaugsson

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