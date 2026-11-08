Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoIpswich
Portman Road
team-logoBournemouth
Assista aqui! Disney+Assista aqui! ESPN
Com a ajuda da

Assista a Ipswich Town x AFC Bournemouth ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Ipswich x Bournemouth
Ipswich
Bournemouth
Premier League

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Ipswich Town x AFC Bournemouth pela Premier League hoje.

Como assistir a Ipswich Town x AFC Bournemouth com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

crest
Premier League - Rodada 10
Portman Road

Escalações de Ipswich x Bournemouth

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formação
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
C. WaltonC. WaltonD. O'SheaD. O'Sheateam-logoA. OuattaraL. DavisL. DavisI. DiopI. Diopteam-logoFlorentinoE. PalaciosE. PalaciosJ. EncisoJ. EncisoD. MaedaD. MaedaJ. Philogene-BidaceJ. Philogene-BidaceEmersonnEmersonnD. PetrovicD. PetrovicJ. HillJ. HillA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertT. AdamsT. AdamsRayanRayanM. TavernierM. TavernierR. ChristieR. ChristieJ. KluivertJ. KluivertEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Ipswich

Time titular

Bournemouth

Reservas

Técnico

  • G. O'Neil
  • M. Rose

O Ipswich Town recebe o AFC Bournemouth em Portman Road, em um confronto da Premier League entre clubes que vivem momentos muito diferentes na temporada.

O Ipswich de Gary O'Neil ocupa a 14ª posição na tabela e tem encontrado dificuldades para manter a regularidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo campeonato. O empate por 2 a 2 com o Hull City na partida mais recente reflete uma equipe capaz de conquistar pontos, mas que ainda não consegue preservar vantagens com segurança.

O Bournemouth chega a Ipswich em grande fase. A equipe de Marco Rose venceu seus últimos cinco jogos oficiais sem sofrer um único gol. A sequência inclui uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United fora de casa e outra por 3 a 0 sobre o AC Milan na Liga Europa.

O Bournemouth ocupa a oitava posição na Premier League e não dá sinais de perder o embalo. A vitória por 1 a 3 sobre o Sparta Prague fora de casa, pela Liga Europa, no meio da semana, significa que a equipe viaja a Suffolk após cinco triunfos consecutivos.

Para o Ipswich, o desafio é considerável. A equipe sofreu gols em cada um dos últimos cinco jogos e enfrentará um ataque do Bournemouth que marcou dez vezes nessa recente sequência de vitórias.

Escalações de Ipswich x Bournemouth

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formação
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
C. WaltonC. WaltonD. O'SheaD. O'Sheateam-logoA. OuattaraL. DavisL. DavisI. DiopI. Diopteam-logoFlorentinoE. PalaciosE. PalaciosJ. EncisoJ. EncisoD. MaedaD. MaedaJ. Philogene-BidaceJ. Philogene-BidaceEmersonnEmersonnD. PetrovicD. PetrovicJ. HillJ. HillA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertT. AdamsT. AdamsRayanRayanM. TavernierM. TavernierR. ChristieR. ChristieJ. KluivertJ. KluivertEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Ipswich

Time titular

Bournemouth

Reservas

Técnico

  • G. O'Neil
  • M. Rose

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google