Como assistir a Ipswich Town x AFC Bournemouth com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Portman Road

O Ipswich Town recebe o AFC Bournemouth em Portman Road, em um confronto da Premier League entre clubes que vivem momentos muito diferentes na temporada.

O Ipswich de Gary O'Neil ocupa a 14ª posição na tabela e tem encontrado dificuldades para manter a regularidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo campeonato. O empate por 2 a 2 com o Hull City na partida mais recente reflete uma equipe capaz de conquistar pontos, mas que ainda não consegue preservar vantagens com segurança.

O Bournemouth chega a Ipswich em grande fase. A equipe de Marco Rose venceu seus últimos cinco jogos oficiais sem sofrer um único gol. A sequência inclui uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United fora de casa e outra por 3 a 0 sobre o AC Milan na Liga Europa.

O Bournemouth ocupa a oitava posição na Premier League e não dá sinais de perder o embalo. A vitória por 1 a 3 sobre o Sparta Prague fora de casa, pela Liga Europa, no meio da semana, significa que a equipe viaja a Suffolk após cinco triunfos consecutivos.

Para o Ipswich, o desafio é considerável. A equipe sofreu gols em cada um dos últimos cinco jogos e enfrentará um ataque do Bournemouth que marcou dez vezes nessa recente sequência de vitórias.