Como assistir a Ipswich Town x AFC Bournemouth com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Escolha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar a partida!
Prévia da partida
O Ipswich Town recebe o AFC Bournemouth em Portman Road, em um confronto da Premier League que encontra os dois clubes em momentos bem diferentes de suas respectivas temporadas.
O Ipswich de Gary O'Neil ocupa a 14ª posição na tabela e tem sofrido com a falta de regularidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela liga. O empate por 2 a 2 com o Hull City na partida mais recente reflete uma equipe que consegue conquistar pontos, mas ainda não consegue segurar os resultados com confiança.
O Bournemouth chega a Ipswich em excelente fase. A equipe de Marco Rose venceu seus últimos cinco jogos oficiais sem sofrer um único gol, em uma sequência que inclui uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Manchester United e outra pelo mesmo placar contra o Milan na Liga Europa.
O Bournemouth ocupa a oitava posição na Premier League, e não há sinais de que seu embalo esteja diminuindo. A vitória por 1 a 3 fora de casa contra o Sparta Prague pela Liga Europa, no meio da semana, significa que a equipe viaja a Suffolk após cinco triunfos consecutivos.
Para o Ipswich, o desafio é grande. A equipe sofreu gols em cada uma das últimas cinco partidas e enfrenta um ataque do Bournemouth que marcou dez vezes durante sua recente sequência de vitórias.
Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Ipswich Town x AFC Bournemouth ao vivo.