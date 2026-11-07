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Assista a Ipswich Town x AFC Bournemouth ao vivo hoje: onde o jogo será transmitido na TV e por streaming?

Ipswich x Bournemouth
Ipswich
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Ipswich Town x AFC Bournemouth pela Premier League hoje.

Como assistir a Ipswich Town x AFC Bournemouth com uma VPN

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Prévia da partida

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Premier League - Rodada 10
Portman Road

O Ipswich Town recebe o AFC Bournemouth em Portman Road, em um confronto da Premier League que encontra os dois clubes em momentos bem diferentes de suas respectivas temporadas.

O Ipswich de Gary O'Neil ocupa a 14ª posição na tabela e tem sofrido com a falta de regularidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela liga. O empate por 2 a 2 com o Hull City na partida mais recente reflete uma equipe que consegue conquistar pontos, mas ainda não consegue segurar os resultados com confiança.

O Bournemouth chega a Ipswich em excelente fase. A equipe de Marco Rose venceu seus últimos cinco jogos oficiais sem sofrer um único gol, em uma sequência que inclui uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Manchester United e outra pelo mesmo placar contra o Milan na Liga Europa.

O Bournemouth ocupa a oitava posição na Premier League, e não há sinais de que seu embalo esteja diminuindo. A vitória por 1 a 3 fora de casa contra o Sparta Prague pela Liga Europa, no meio da semana, significa que a equipe viaja a Suffolk após cinco triunfos consecutivos.

Para o Ipswich, o desafio é grande. A equipe sofreu gols em cada uma das últimas cinco partidas e enfrenta um ataque do Bournemouth que marcou dez vezes durante sua recente sequência de vitórias.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Ipswich Town x AFC Bournemouth ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Ipswich x Bournemouth

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Formação
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C. WaltonC. WaltonI. DiopI. Diopteam-logoA. OuattaraL. DavisL. DavisD. O'SheaD. O'Sheateam-logoFlorentinoE. PalaciosE. PalaciosJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuJ. Philogene-BidaceJ. Philogene-BidaceEmersonnEmersonnD. PetrovicD. PetrovicJ. HillJ. HillA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertT. AdamsT. AdamsRayanRayanM. TavernierM. TavernierL. CookL. CookJ. KluivertJ. KluivertEvanilsonEvanilson
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Ipswich

Time titular

Bournemouth

Técnico

  • G. O'Neil
  • M. Rose

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