Como assistir a Internacional x Red Bull Bragantino com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 37 29 de nov. de 2026 - 16:30

O Internacional recebe o Red Bull Bragantino em um jogo da Série A com objetivos bem diferentes para os dois clubes.

O time de Eduardo Baptista ocupa a 18ª posição e precisa muito de pontos. Seus dois últimos jogos no campeonato terminaram em derrota: 2 a 1 fora de casa para o Vasco da Gama e, depois, 5 a 2 para o Vitória.

A derrota para o Vitória foi pesada, e a defesa do time da casa precisa melhorar rapidamente. Antes desses resultados, o Internacional havia vencido o Coritiba por 1 a 0.

O Red Bull Bragantino, comandado por Vagner Mancini, chega em oitavo lugar e em melhor momento. Na partida mais recente, venceu o Vasco da Gama por 1 a 0, recuperando-se da derrota por 2 a 1 para o Vitória três dias antes.

O Bragantino venceu três dos últimos cinco jogos no campeonato, e uma vitória aqui o manteria na disputa por uma boa posição ao fim da competição. O Internacional, porém, leva vantagem no retrospecto recente do confronto direto, o que aumenta a expectativa para o duelo.

Veja como acompanhar a partida, além da fase recente dos times, das notícias sobre os elencos e da situação atual da classificação.

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