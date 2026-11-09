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Liga dos Campeões Feminino
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Assista a Inter x Manchester City Women ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Inter x Manchester City Women
Inter
Manchester City Women
Liga dos Campeões Feminino

Como assistir ao jogo da Champions League Feminina entre Inter e Manchester City Women, com horário de início e notícias sobre as equipes

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4
Stadio Brianteo

Inter x Manchester City Women terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo os detalhes para assistir.

A Inter recebe o Manchester City Women no Estádio Brianteo, em Monza, em uma partida válida pela Women's Champions League. As duas equipes se enfrentam ainda com ambições na competição europeia, em um jogo que pode ser decisivo para suas campanhas no torneio.

A Inter chega para este compromisso confiante após uma sequência positiva no campeonato. A equipe de David Sassarini venceu o AC Milan por 3 a 0 na última rodada da Serie A Feminina, confirmando uma solidez defensiva que se tornou uma marca nesta temporada. Na Women's Champions League, porém, a Inter sabe que o nível sobe consideravelmente.

O Manchester City Women, comandado por Andree Jeglertz, respondeu com autoridade aos desafios recentes na WSL. As Citizens golearam o West Ham por 5 a 0 na última rodada do campeonato, resultado que demonstra a qualidade ofensiva de um elenco capaz de jogar futebol de alto nível com regularidade.

Na Europa, o City empatou em 1 a 1 com o Paris Saint-Germain em sua última partida na Women's Champions League, resultado que mantém a classificação em aberto. Jeglertz sabe que uma vitória na Itália daria à sua equipe um impulso importante na tabela do grupo.

As duas equipes ocupam, respectivamente, a oitava e a nona posições na tabela da Women's Champions League, sinal de que cada ponto conta nesta fase da competição. Quem entrar em campo com mais determinação em Monza terá a chance de dar um passo significativo.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida na TV e por streaming ao vivo.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Inter x Manchester City Women

Técnico

  • D. Sassarini

Pela Inter, David Sassarini ainda não divulgou a provável escalação titular. No momento, não há informações sobre desfalques ou suspensões. Atualizações serão divulgadas perto do apito inicial.

Do lado do Manchester City Women, Andree Jeglertz não anunciou a escalação prevista nem deu indicações sobre possíveis ausências por lesão ou suspensão. Outras notícias sobre as equipes estarão disponíveis nas horas que antecedem a partida.

Momento das equipes

INT

INT - Sequência

PAR
V3-0
NAP
E0-0
OLL
D6-0
LAZ
V3-0
MIL
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
MCI

MCI - Sequência

BHA
V3-2
MAN
E1-1
PSG
E1-1
LCL
V1-2
WHU
V5-0
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Inter soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. A equipe de Sassarini venceu o Milan por 3 a 0 no último compromisso, depois de bater a Lazio pelo mesmo placar. O único tropeço nesse período veio na Women's Champions League, diante do OL Lyonnes, em uma dura derrota por 6 a 0. O empate sem gols com o Napoli Femminile completa um quadro de solidez na Serie A.

O Manchester City Women acumulou três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. Antes do 5 a 0 sobre o West Ham, as Citizens já haviam demonstrado regularidade com o triunfo por 3 a 2 sobre o Brighton e a vitória por 2 a 1 fora de casa contra o London City Lionesses. Os dois empates, diante do PSG na Champions League e do Manchester United na WSL, não abalaram a confiança de uma equipe que vem marcando gols com regularidade.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Inter e Manchester City Women. Com base nas informações disponíveis, não é possível apresentar um retrospecto entre as duas equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
E
V
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
E
V
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
E
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
D
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
E
V
E
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
E
V
E
8
InterInterINT
311127-54
D
E
V
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
E
E
E
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
E
E
E
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
D
V
D
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
E
E
D
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
D
E
D
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
E
D
D
17
RomaRomaROM
301208-81
D
D
E
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
E
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

Na tabela da Women's Champions League, a Inter ocupa atualmente a oitava posição, enquanto o Manchester City Women está em nono lugar.

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