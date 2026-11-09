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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4 10 de nov. de 2026 - 15:00 Stadio Brianteo

Inter x Manchester City Women terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo os detalhes para assistir.

A Inter recebe o Manchester City Women no Estádio Brianteo, em Monza, em uma partida válida pela Women's Champions League. As duas equipes se enfrentam ainda com ambições na competição europeia, em um jogo que pode ser decisivo para suas campanhas no torneio.

A Inter chega para este compromisso confiante após uma sequência positiva no campeonato. A equipe de David Sassarini venceu o AC Milan por 3 a 0 na última rodada da Serie A Feminina, confirmando uma solidez defensiva que se tornou uma marca nesta temporada. Na Women's Champions League, porém, a Inter sabe que o nível sobe consideravelmente.

O Manchester City Women, comandado por Andree Jeglertz, respondeu com autoridade aos desafios recentes na WSL. As Citizens golearam o West Ham por 5 a 0 na última rodada do campeonato, resultado que demonstra a qualidade ofensiva de um elenco capaz de jogar futebol de alto nível com regularidade.

Na Europa, o City empatou em 1 a 1 com o Paris Saint-Germain em sua última partida na Women's Champions League, resultado que mantém a classificação em aberto. Jeglertz sabe que uma vitória na Itália daria à sua equipe um impulso importante na tabela do grupo.

As duas equipes ocupam, respectivamente, a oitava e a nona posições na tabela da Women's Champions League, sinal de que cada ponto conta nesta fase da competição. Quem entrar em campo com mais determinação em Monza terá a chance de dar um passo significativo.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida na TV e por streaming ao vivo.

Notícias das equipes

Pela Inter, David Sassarini ainda não divulgou a provável escalação titular. No momento, não há informações sobre desfalques ou suspensões. Atualizações serão divulgadas perto do apito inicial.

Do lado do Manchester City Women, Andree Jeglertz não anunciou a escalação prevista nem deu indicações sobre possíveis ausências por lesão ou suspensão. Outras notícias sobre as equipes estarão disponíveis nas horas que antecedem a partida.

Momento das equipes

A Inter soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. A equipe de Sassarini venceu o Milan por 3 a 0 no último compromisso, depois de bater a Lazio pelo mesmo placar. O único tropeço nesse período veio na Women's Champions League, diante do OL Lyonnes, em uma dura derrota por 6 a 0. O empate sem gols com o Napoli Femminile completa um quadro de solidez na Serie A.

O Manchester City Women acumulou três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. Antes do 5 a 0 sobre o West Ham, as Citizens já haviam demonstrado regularidade com o triunfo por 3 a 2 sobre o Brighton e a vitória por 2 a 1 fora de casa contra o London City Lionesses. Os dois empates, diante do PSG na Champions League e do Manchester United na WSL, não abalaram a confiança de uma equipe que vem marcando gols com regularidade.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Inter e Manchester City Women. Com base nas informações disponíveis, não é possível apresentar um retrospecto entre as duas equipes.

Classificação

Na tabela da Women's Champions League, a Inter ocupa atualmente a oitava posição, enquanto o Manchester City Women está em nono lugar.