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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4 10 de nov. de 2026 - 15:00 Stadio Brianteo

Inter x Manchester City Women terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo os detalhes para assistir.

A Inter recebe o Manchester City Women no Estádio Brianteo, em Monza, em partida válida pela Champions League Feminina. As duas equipes se enfrentam ainda com ambições na competição europeia, em um jogo que pode ser decisivo para suas respectivas campanhas no torneio.

A Inter chega para este compromisso com boas sensações após uma sequência positiva no campeonato. A equipe de David Sassarini venceu o AC Milan por 3 a 0 na última rodada da Serie A Feminina, confirmando uma solidez defensiva que se tornou uma marca da equipe nesta temporada. Na Champions League Feminina, porém, a Inter sabe que o nível sobe consideravelmente.

O Manchester City Women, comandado por Andree Jeglertz, respondeu com autoridade aos desafios recentes na WSL. A equipe goleou o West Ham por 5 a 0 na última rodada do campeonato, resultado que demonstra a qualidade ofensiva de um grupo capaz de apresentar futebol de alto nível com regularidade.

Na Europa, o City empatou por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain em seu último jogo pela Champions League Feminina, resultado que mantém a classificação em aberto. Jeglertz sabe que uma vitória na Itália daria à sua equipe um impulso importante na tabela do grupo.

As duas equipes ocupam, respectivamente, a oitava e a nona posições na classificação da Champions League Feminina, sinal de que cada ponto conta nesta fase da competição. Quem entrar em campo com mais determinação em Monza terá a chance de dar um passo significativo.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida na TV e por streaming ao vivo.

Notícias das equipes

Pela Inter, David Sassarini ainda não divulgou a provável escalação titular. No momento, não há informações sobre desfalques ou suspensões. Atualizações serão divulgadas perto do apito inicial.

Do lado do Manchester City Women, Andree Jeglertz não anunciou a escalação prevista nem deu indicações sobre possíveis ausências por lesão ou suspensão. Mais notícias sobre as equipes estarão disponíveis nas horas que antecedem a partida.

Momento das equipes

A Inter soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A equipe de Sassarini venceu o Milan por 3 a 0 em seu compromisso mais recente, depois de derrotar a Lazio pelo mesmo placar. O único revés nesse período veio na Champions League Feminina, diante do OL Lyonnes, por 6 a 0. O empate sem gols com o Napoli Femminile completa um quadro de solidez na Serie A.

O Manchester City Women somou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Depois de golear o West Ham por 5 a 0, a equipe já havia mostrado regularidade com a vitória por 3 a 2 sobre o Brighton e o triunfo por 1 a 2 na casa do London City Lionesses. Os dois empates, contra o PSG na Champions League e o Manchester United na WSL, não abalaram a confiança de um grupo que tem marcado gols com regularidade.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Inter e Manchester City Women. Com base nas informações disponíveis, não é possível apresentar um retrospecto entre as duas equipes.

Classificação

Na classificação da Champions League Feminina, a Inter ocupa atualmente a oitava posição, enquanto o Manchester City Women está em nono lugar.