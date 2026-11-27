Inter x Genoa terá transmissão da DAZN, que detém os direitos de todos os jogos da Serie A, além da Sky Sport e da NOW. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar a partida.
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- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.
SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
A Inter recebe o Genoa na noite de sábado no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, em partida válida pela Serie A.
O time de Cristian Chivu está em terceiro lugar, com 29 pontos, e marcou 32 gols nas primeiras 12 rodadas, mais do que qualquer outro na competição. O ataque da Inter chega animado após a vitória por 2 a 0 sobre o Stuttgart, na quarta-feira, pela Champions League, com gols de Sucic, de pênalti, e Lautaro Martinez, que voltou a marcar depois de mais de um mês.
Antes da vitória na competição europeia, a Inter havia empatado por 4 a 4 com a Atalanta em Bérgamo, em um jogo cheio de gols. Resta saber como Bastoni estará após a partida contra o Stuttgart: ele saiu no primeiro tempo com um problema muscular na coxa.
O Genoa de Daniele De Rossi é o décimo colocado, com 16 pontos, e venceu quatro dos últimos cinco jogos pelo campeonato. No domingo passado, o Genoa bateu o Sassuolo por 2 a 0 fora de casa, com dois gols de Milutin Osmajic e sete defesas de Justin Bijlow.
Em San Siro, o Genoa tenta encerrar uma sequência negativa: marcou apenas uma vez nas últimas 10 visitas à Inter pela Serie A.
Confira todas as informações sobre horário, canal de TV e transmissão ao vivo para acompanhar a partida.
Notícias dos times
Prováveis escalações de Inter de Milão x Genoa
Entre os mandantes, Chivu deve escalar os seguintes 11 jogadores: Josep Martinez; Carlos Augusto, Pavard, Bastoni; Dimarco, Stankovic, Barella, Mkhitaryan, Spence; Thuram, Pio Esposito. Bonny, Zielinski e Calhanoglu estão fora por lesão, enquanto não há suspensos.
O Genoa de De Rossi deve escalar os seguintes 11 jogadores: Bijlow; Marcandalli, Oestigard, Vasquez; Ellertsson, Ehizibue, Amorim, Traore, Baldanzi; Messias, Osmajic. Colombo e Nuredini estão indisponíveis, e não há suspensos. As informações serão atualizadas mais perto do início da partida.
Fase dos times
A Inter somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e oito sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Stuttgart, em 25 de novembro, pela Champions League. Antes, houve o empate por 4 a 4 com a Atalanta no campeonato, precedido pela vitória por 2 a 0 sobre o Como e pelo triunfo por 3 a 0 fora de casa contra o Feyenoord. A derrota foi por 3 a 1 no clássico contra o Milan.
O Genoa venceu quatro vezes e perdeu uma, sem empates, com sete gols marcados e três sofridos. O último jogo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Sassuolo, em 22 de novembro. Antes, o Genoa havia vencido o Lecce por 2 a 1, a Juventus por 2 a 0 e o Venezia por 1 a 0, enquanto a única derrota foi por 2 a 1 para o Milan.
Retrospecto
Confrontos
O confronto mais recente foi Inter x Genoa em 28 de fevereiro de 2026, que terminou em 2 a 0 pela Serie A. Nos últimos cinco encontros, a Inter venceu quatro vezes; houve um empate e nenhuma vitória do Genoa. A Inter marcou nove gols e sofreu quatro, e o empate por 2 a 2 em 17 de agosto de 2024, em Gênova, foi o único jogo que não terminou em vitória.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
E
V
V
V
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
E
|3
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
E
V
D
V
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|6
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
E
V
D
V
|7
|12
|6
|2
|4
|25
|20
|+5
|20
D
D
V
V
E
|8
|13
|5
|4
|4
|17
|15
|+2
|19
E
E
V
V
V
|9
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
V
E
D
V
E
|10
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
V
D
V
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
D
E
D
D
V
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
V
D
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
D
E
V
E
D
|17
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
D
D
V
E
D
|18
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
D
D
D
D
D
|19
|13
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|7
E
D
V
D
D
|20
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
E
D
D
E
D
Na Serie A, a Inter ocupa o terceiro lugar, enquanto o Genoa está em décimo.