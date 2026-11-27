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Campeonato Italiano - Rodada 13 28 de nov. de 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

A Inter recebe o Genoa na noite de sábado no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, em partida válida pela Serie A.

O time de Cristian Chivu está em terceiro lugar, com 29 pontos, e marcou 32 gols nas primeiras 12 rodadas, mais do que qualquer outro na competição. O ataque da Inter chega animado após a vitória por 2 a 0 sobre o Stuttgart, na quarta-feira, pela Champions League, com gols de Sucic, de pênalti, e Lautaro Martinez, que voltou a marcar depois de mais de um mês.

Antes da vitória na competição europeia, a Inter havia empatado por 4 a 4 com a Atalanta em Bérgamo, em um jogo cheio de gols. Resta saber como Bastoni estará após a partida contra o Stuttgart: ele saiu no primeiro tempo com um problema muscular na coxa.

O Genoa de Daniele De Rossi é o décimo colocado, com 16 pontos, e venceu quatro dos últimos cinco jogos pelo campeonato. No domingo passado, o Genoa bateu o Sassuolo por 2 a 0 fora de casa, com dois gols de Milutin Osmajic e sete defesas de Justin Bijlow.

Em San Siro, o Genoa tenta encerrar uma sequência negativa: marcou apenas uma vez nas últimas 10 visitas à Inter pela Serie A.

Confira todas as informações sobre horário, canal de TV e transmissão ao vivo para acompanhar a partida.

Notícias dos times

Entre os mandantes, Chivu deve escalar os seguintes 11 jogadores: Josep Martinez; Carlos Augusto, Pavard, Bastoni; Dimarco, Stankovic, Barella, Mkhitaryan, Spence; Thuram, Pio Esposito. Bonny, Zielinski e Calhanoglu estão fora por lesão, enquanto não há suspensos.

O Genoa de De Rossi deve escalar os seguintes 11 jogadores: Bijlow; Marcandalli, Oestigard, Vasquez; Ellertsson, Ehizibue, Amorim, Traore, Baldanzi; Messias, Osmajic. Colombo e Nuredini estão indisponíveis, e não há suspensos. As informações serão atualizadas mais perto do início da partida.

Fase dos times

A Inter somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e oito sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Stuttgart, em 25 de novembro, pela Champions League. Antes, houve o empate por 4 a 4 com a Atalanta no campeonato, precedido pela vitória por 2 a 0 sobre o Como e pelo triunfo por 3 a 0 fora de casa contra o Feyenoord. A derrota foi por 3 a 1 no clássico contra o Milan.

O Genoa venceu quatro vezes e perdeu uma, sem empates, com sete gols marcados e três sofridos. O último jogo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Sassuolo, em 22 de novembro. Antes, o Genoa havia vencido o Lecce por 2 a 1, a Juventus por 2 a 0 e o Venezia por 1 a 0, enquanto a única derrota foi por 2 a 1 para o Milan.

Retrospecto

O confronto mais recente foi Inter x Genoa em 28 de fevereiro de 2026, que terminou em 2 a 0 pela Serie A. Nos últimos cinco encontros, a Inter venceu quatro vezes; houve um empate e nenhuma vitória do Genoa. A Inter marcou nove gols e sofreu quatro, e o empate por 2 a 2 em 17 de agosto de 2024, em Gênova, foi o único jogo que não terminou em vitória.

Classificação

Na Serie A, a Inter ocupa o terceiro lugar, enquanto o Genoa está em décimo.