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Assista a Inter U23 x Salernitana ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Inter U23 x Salernitana
Inter U23
Salernitana
Serie C

Como assistir ao jogo da Serie C entre Inter U23 e Salernitana: horário de início e notícias das equipes

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Serie C - Rodada 13

Inter U23 x Salernitana tem transmissão ao vivo pela Sky Sport e pelo streaming NOW. Confira abaixo os canais disponíveis para acompanhar a partida.

A Inter U23 recebe a Salernitana pelo Grupo C da Série C, em um confronto entre duas equipes que buscam regularidade em um momento delicado da temporada.

A Inter U23 chega a este compromisso após perder por 1 a 0 para o Cosenza na última rodada, resultado que interrompeu uma sequência positiva construída com a vitória por 2 a 1 sobre a Scafatese. A equipe da casa ocupa atualmente a nona posição na tabela.

A Salernitana chega com ânimo semelhante. A equipe empatou por 1 a 1 com o Savoia na rodada mais recente, depois da pesada derrota por 3 a 0 para o AZ Picerno, que havia freado seu bom momento. O time da Campânia está na 12ª posição do grupo.

As duas equipes mostraram força ofensiva nas últimas semanas, mas também fragilidades defensivas que o adversário tentará explorar. A partida promete ser equilibrada, com ambos os times em busca de pontos para consolidar suas posições.

Para acompanhar o duelo ao vivo, confira abaixo todas as informações sobre como assistir a Inter U23 x Salernitana na TV e por streaming.

Notícias das equipes

No momento, não há informações oficiais sobre lesões, suspensões ou a provável escalação da Inter U23. As atualizações serão incluídas nas horas que antecedem o apito inicial.

A situação é semelhante para a Salernitana: não há dados confirmados sobre as condições do elenco ou possíveis desfalques. As últimas notícias sobre as escalações das duas equipes serão divulgadas perto da partida.

Momento das equipes

INT

INT - Sequência

GIU
V0-4
MON
D2-4
SOR
E1-1
SCA
V2-1
COS
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SAL

SAL - Sequência

BAR
V2-1
CAS
E0-0
SCA
E2-2
PIC
D3-0
SAV
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Inter U23 soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série C. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Cosenza, precedida pela vitória por 2 a 1 sobre a Scafatese. Nesse período, a Inter U23 marcou oito gols e sofreu sete. A goleada por 4 a 0 sobre o Giugliano foi a demonstração mais convincente da capacidade ofensiva do grupo.

A Salernitana chega a esta partida com uma vitória, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. A equipe empatou por 1 a 1 com o Savoia na última rodada, depois de perder por 3 a 0 para o AZ Picerno. Nos cinco jogos considerados, marcou quatro gols e sofreu cinco, tendo a vitória por 2 a 1 sobre o Bari como o resultado mais positivo da sequência.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Inter U23 e Salernitana. Não é possível fornecer informações históricas sobre os duelos entre as duas equipes.

Classificação

Grp. C

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PotenzaPotenzaPOT
129213217+1529
V
E
V
V
V
2
BariBariBAR
12642158+722
E
E
E
V
D
3
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
126241911+820
V
D
V
V
E
4
SorrentoSorrentoSOR
126241613+320
D
E
E
D
V
5
CataniaCataniaCAT
126152413+1119
D
V
D
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
12543139+419
E
V
V
D
E
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
126062219+318
V
V
D
D
D
8
ScafateseScafateseSCA
124621816+218
E
D
V
E
V
9
Inter U23Inter U23INT
125252120+117
D
V
E
D
V
10
CasertanaCasertanaCAS
124531615+117
D
E
E
V
D
11
CaveseCaveseCAV
124352120+115
D
D
V
E
V
12
SalernitanaSalernitanaSAL
123631516-115
E
D
E
E
V
13
FoggiaFoggiaFOG
124351315-215
E
V
D
D
V
14
CasaranoCasaranoCAS
124351520-515
E
V
D
E
D
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
124351117-615
V
E
V
D
E
16
GiuglianoGiuglianoGIU
124171629-1313
V
D
V
D
D
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
E
D
V
E
D
18
SavoiaSavoiaSAV
122641318-512
E
E
D
V
E
19
CosenzaCosenzaCOS
122371023-139
V
E
D
V
D
20
CrotoneCrotoneCRO
121471220-81
D
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

No Grupo C da Série C, a Inter U23 ocupa a nona posição, enquanto a Salernitana está em 12º lugar na tabela.

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