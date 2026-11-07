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Inter U23 x Salernitana tem transmissão ao vivo pela Sky Sport e pelo streaming NOW. Confira abaixo os canais disponíveis para acompanhar a partida.
A Inter U23 recebe a Salernitana pelo Grupo C da Série C, em um confronto entre duas equipes que buscam regularidade em um momento delicado da temporada.
A Inter U23 chega a este compromisso após perder por 1 a 0 para o Cosenza na última rodada, resultado que interrompeu uma sequência positiva construída com a vitória por 2 a 1 sobre a Scafatese. A equipe da casa ocupa atualmente a nona posição na tabela.
A Salernitana chega com ânimo semelhante. A equipe empatou por 1 a 1 com o Savoia na rodada mais recente, depois da pesada derrota por 3 a 0 para o AZ Picerno, que havia freado seu bom momento. O time da Campânia está na 12ª posição do grupo.
As duas equipes mostraram força ofensiva nas últimas semanas, mas também fragilidades defensivas que o adversário tentará explorar. A partida promete ser equilibrada, com ambos os times em busca de pontos para consolidar suas posições.
Para acompanhar o duelo ao vivo, confira abaixo todas as informações sobre como assistir a Inter U23 x Salernitana na TV e por streaming.
Notícias das equipes
No momento, não há informações oficiais sobre lesões, suspensões ou a provável escalação da Inter U23. As atualizações serão incluídas nas horas que antecedem o apito inicial.
A situação é semelhante para a Salernitana: não há dados confirmados sobre as condições do elenco ou possíveis desfalques. As últimas notícias sobre as escalações das duas equipes serão divulgadas perto da partida.
Momento das equipes
A Inter U23 soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série C. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Cosenza, precedida pela vitória por 2 a 1 sobre a Scafatese. Nesse período, a Inter U23 marcou oito gols e sofreu sete. A goleada por 4 a 0 sobre o Giugliano foi a demonstração mais convincente da capacidade ofensiva do grupo.
A Salernitana chega a esta partida com uma vitória, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. A equipe empatou por 1 a 1 com o Savoia na última rodada, depois de perder por 3 a 0 para o AZ Picerno. Nos cinco jogos considerados, marcou quatro gols e sofreu cinco, tendo a vitória por 2 a 1 sobre o Bari como o resultado mais positivo da sequência.
Confrontos anteriores
Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Inter U23 e Salernitana. Não é possível fornecer informações históricas sobre os duelos entre as duas equipes.
Classificação
Grp. C
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
V
E
V
V
V
|2
|12
|6
|4
|2
|15
|8
|+7
|22
E
E
E
V
D
|3
|12
|6
|2
|4
|19
|11
|+8
|20
V
D
V
V
E
|4
|12
|6
|2
|4
|16
|13
|+3
|20
D
E
E
D
V
|5
|12
|6
|1
|5
|24
|13
|+11
|19
D
V
D
V
V
|6
|12
|5
|4
|3
|13
|9
|+4
|19
E
V
V
D
E
|7
|12
|6
|0
|6
|22
|19
|+3
|18
V
V
D
D
D
|8
|12
|4
|6
|2
|18
|16
|+2
|18
E
D
V
E
V
|9
|12
|5
|2
|5
|21
|20
|+1
|17
D
V
E
D
V
|10
|12
|4
|5
|3
|16
|15
|+1
|17
D
E
E
V
D
|11
|12
|4
|3
|5
|21
|20
|+1
|15
D
D
V
E
V
|12
|12
|3
|6
|3
|15
|16
|-1
|15
E
D
E
E
V
|13
|12
|4
|3
|5
|13
|15
|-2
|15
E
V
D
D
V
|14
|12
|4
|3
|5
|15
|20
|-5
|15
E
V
D
E
D
|15
|12
|4
|3
|5
|11
|17
|-6
|15
V
E
V
D
E
|16
|12
|4
|1
|7
|16
|29
|-13
|13
V
D
V
D
D
|17
|12
|2
|6
|4
|13
|16
|-3
|12
E
D
V
E
D
|18
|12
|2
|6
|4
|13
|18
|-5
|12
E
E
D
V
E
|19
|12
|2
|3
|7
|10
|23
|-13
|9
V
E
D
V
D
|20
|12
|1
|4
|7
|12
|20
|-8
|1
D
D
E
D
D
No Grupo C da Série C, a Inter U23 ocupa a nona posição, enquanto a Salernitana está em 12º lugar na tabela.