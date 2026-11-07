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Serie C - Rodada 13 7 de nov. de 2026 - 08:30

Inter U23 x Salernitana tem transmissão ao vivo pela Sky Sport e pelo streaming NOW. Confira abaixo os canais disponíveis para acompanhar a partida.

A Inter U23 recebe a Salernitana pelo Grupo C da Série C, em um confronto entre duas equipes que buscam regularidade em um momento delicado da temporada.

A Inter U23 chega a este compromisso após perder por 1 a 0 para o Cosenza na última rodada, resultado que interrompeu uma sequência positiva construída com a vitória por 2 a 1 sobre a Scafatese. A equipe da casa ocupa atualmente a nona posição na tabela.

A Salernitana chega com ânimo semelhante. A equipe empatou por 1 a 1 com o Savoia na rodada mais recente, depois da pesada derrota por 3 a 0 para o AZ Picerno, que havia freado seu bom momento. O time da Campânia está na 12ª posição do grupo.

As duas equipes mostraram força ofensiva nas últimas semanas, mas também fragilidades defensivas que o adversário tentará explorar. A partida promete ser equilibrada, com ambos os times em busca de pontos para consolidar suas posições.

Para acompanhar o duelo ao vivo, confira abaixo todas as informações sobre como assistir a Inter U23 x Salernitana na TV e por streaming.

Notícias das equipes

No momento, não há informações oficiais sobre lesões, suspensões ou a provável escalação da Inter U23. As atualizações serão incluídas nas horas que antecedem o apito inicial.

A situação é semelhante para a Salernitana: não há dados confirmados sobre as condições do elenco ou possíveis desfalques. As últimas notícias sobre as escalações das duas equipes serão divulgadas perto da partida.

Momento das equipes

A Inter U23 soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série C. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Cosenza, precedida pela vitória por 2 a 1 sobre a Scafatese. Nesse período, a Inter U23 marcou oito gols e sofreu sete. A goleada por 4 a 0 sobre o Giugliano foi a demonstração mais convincente da capacidade ofensiva do grupo.

A Salernitana chega a esta partida com uma vitória, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. A equipe empatou por 1 a 1 com o Savoia na última rodada, depois de perder por 3 a 0 para o AZ Picerno. Nos cinco jogos considerados, marcou quatro gols e sofreu cinco, tendo a vitória por 2 a 1 sobre o Bari como o resultado mais positivo da sequência.

Confrontos anteriores

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Inter U23 e Salernitana. Não é possível fornecer informações históricas sobre os duelos entre as duas equipes.

Classificação

No Grupo C da Série C, a Inter U23 ocupa a nona posição, enquanto a Salernitana está em 12º lugar na tabela.