Como assistir a Inter Miami CF x Charlotte FC com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 34 7 de nov. de 2026 - 16:00 Nu Stadium

O Inter Miami CF encerra sua temporada regular da MLS de 2026 no Nu Stadium contra o Charlotte FC, embalado, assim como Lionel Messi, por uma vitória crucial na reta final da temporada.

O Miami chega à última rodada após garantir sua vaga na Copa dos Campeões da Concacaf de 2027 com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o New England Revolution. Messi foi o protagonista do resultado: deu a assistência para o gol de empate de German Berterame antes de marcar o gol da vitória. O argentino chega à rodada final com 59 pontos em 33 partidas.

A equipe de Kily Gonzalez ocupa atualmente o segundo lugar na Conferência Leste. Com a vaga na Copa dos Campeões já garantida, o foco do Miami passa a ser assegurar sua posição nos playoffs e ganhar embalo para a pós-temporada.

O Charlotte FC chega à partida em boa fase, após vencer seus dois últimos jogos pelo mesmo placar de 4 a 0, contra Orlando City e CF Montreal. A equipe de Dean Smith está em quinto lugar na Conferência Leste e buscará encerrar a temporada regular em alta.

Os visitantes têm pouco em jogo em termos de posição na tabela, mas as duas vitórias convincentes consecutivas devem ter dado confiança ao elenco. O Charlotte quer levar essa boa fase para os playoffs e não viajará a Miami apenas para cumprir tabela.

O futuro de Messi no clube parece definido. Relatos confirmam que o jogador de 39 anos não pretende deixar o Miami por empréstimo durante o inverno. Fontes ligadas ao mercado de transferências afirmam que ele está comprometido em cumprir seu contrato até dezembro de 2028 e segue aberto a uma nova prorrogação.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Inter Miami x Charlotte FC ao vivo.

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