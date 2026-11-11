Como assistir a Inglaterra x Croácia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 Wembley

A Inglaterra recebe a Croácia no estádio de Wembley na noite de quinta-feira, pelo grupo A3 da Liga das Nações da UEFA. A equipe de Thomas Tuchel busca consolidar sua posição na classificação do grupo.

A ocasião tem um significado que vai além da partida. Harry Kane deve superar o antigo recorde de Peter Shilton de jogos pela seleção masculina da Inglaterra ao fazer sua 126ª partida, ultrapassando o lendário goleiro, que detinha a marca desde 1989. Uma cerimônia especial está prevista para antes do jogo em Wembley, com a presença de Shilton para marcar a passagem do recorde.

A conquista da Bola de Ouro por Kane também será celebrada diante da torcida da casa, dando um tom de festa a uma noite que já será histórica para o futebol inglês. O atacante do Bayern de Munique busca chegar aos 100 gols pela seleção e não dá sinais de desaceleração.

A Croácia chega sob o comando de Slaven Bilic após enfrentar dificuldades nesta campanha da Liga das Nações. Os confrontos recentes com a Inglaterra foram desequilibrados, e os visitantes precisarão melhorar bastante para evitar outra derrota pesada em Wembley.

O jovem elenco da Inglaterra continua atraindo atenção. Rio Ngumoha, de 18 anos, recebeu outra convocação depois de se destacar por seu clube, inclusive com uma atuação de destaque na vitória do Liverpool sobre o Villarreal pela Champions League, e estará ansioso para voltar a jogar pela seleção.

Jude Bellingham leva ao meio-campo da Inglaterra em Wembley a qualidade que demonstra no Real Madrid, enquanto Declan Rice dá sustentação ao setor. A Inglaterra chega a este confronto com um elenco de qualidade e em boa fase.

Para saber onde assistir, veja abaixo tudo o que você precisa saber para acompanhar Inglaterra x Croácia ao vivo.

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