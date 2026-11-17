Como assistir a Hungria x Irlanda do Norte com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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Prévia do jogo

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Puskas Arena

A Hungria recebe a Irlanda do Norte na Puskás Aréna, em Budapeste, pelo grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. A equipe de Marco Rossi tenta dar sequência à boa série de resultados na competição.

A Hungria chega em boa fase, com três vitórias em seus quatro jogos na Liga das Nações até agora. Sua partida mais recente pelo grupo foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre a Geórgia, resultado que a mantém bem posicionada na classificação antes deste confronto.

A Irlanda do Norte chega a esta partida após vencer a Ucrânia por 1 a 0 em seu último jogo pela Liga das Nações, resultado que mostrou que a equipe de Michael O'Neill é capaz de somar pontos neste grupo.

A condição física de Dominique Szoboszlai tem sido assunto antes da partida. O meio-campista do Liverpool precisou usar uma bandagem reforçada no joelho durante uma partida pelo clube e tem sido acompanhado de perto pela equipe médica da Hungria. Sua participação segue em dúvida antes do início do jogo.

A Irlanda do Norte tem oscilado ao longo da campanha, mas ganhará confiança com a vitória recente. A equipe de O'Neill empatou por 0 a 0 com a Hungria anteriormente na fase de grupos e, por isso, sabe que pode conter a adversária.

Com as duas seleções ainda na disputa por pontos importantes na reta final da fase de grupos, este confronto tem grande peso.