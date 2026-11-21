Como assistir a Hull City x Brighton & Hove Albion com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 09:00 The MKM Stadium

O Hull City recebe o Brighton & Hove Albion no MKM Stadium em um confronto da Premier League entre uma equipe que luta por estabilidade e uma das que vivem melhor fase na competição.

O Hull de Sergej Jakirovic chega à partida sem vencer há quatro jogos na Premier League, três deles terminados em empate. Na última rodada, perdeu em casa para o Arsenal por 1 a 0. O Hull City tentará reencontrar a boa fase que o afastou brevemente da zona de rebaixamento no início da campanha.

O Brighton chega a Hull embalado. A equipe de Fabian Hurzeler ocupa a segunda posição na Premier League, com 22 pontos, cinco a menos que o líder Arsenal, e venceu Brentford e Manchester City em seus dois últimos jogos pela competição.

O Brighton também enfrenta uma agenda cheia em várias competições, após vencer o Getafe pela Conference League no início deste mês. Esse compromisso continental torna ainda mais importante o rodízio do elenco, que Hurzeler precisará administrar com cuidado nas próximas semanas.

Uma peça central da estrutura defensiva do Brighton é Luka Vuskovic, jogador da seleção da Croácia de 19 anos que chegou do Tottenham Hotspur no meio do ano e foi titular em todos os jogos da Premier League desde então. Suas atuações despertaram o interesse de Barcelona, Liverpool e Real Madrid, embora o Brighton tenha deixado claro que não considerará propostas em janeiro.

Para o Hull, a ausência de vários jogadores importantes por lesão testará a profundidade do elenco de Jakirovic. Os donos da casa precisarão de uma atuação disciplinada e compacta para conter o ataque do Brighton, que encontrou seu ritmo nas últimas semanas.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Hull City x Brighton & Hove Albion ao vivo.

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