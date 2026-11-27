Como assistir a Houston Dynamo FC x San Jose Earthquakes com uma VPN

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. Escolha um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Major League Soccer - 1/8 28 de nov. de 2026 - 14:30 Shell Energy Stadium

O Houston Dynamo FC recebe o San Jose Earthquakes no Shell Energy Stadium, em Houston, pela Major League Soccer.

O Dynamo chega em má fase. Perdeu três dos últimos cinco jogos, incluindo uma derrota por 2 a 1 para este mesmo adversário em 25 de novembro.

O time de Ben Olsen venceu o Seattle Sounders FC por 1 a 0 no fim de outubro. Desde então, perdeu para o Portland Timbers e o St. Louis City e não marcou mais de um gol em nenhuma das cinco partidas.

O San Jose chega com retrospecto recente melhor e com uma vitória sobre o Houston. A equipe de Bruce Arena venceu o encontro mais recente por 2 a 1, sua terceira vitória sobre o Dynamo nos últimos cinco confrontos.

O Earthquakes, porém, tem oscilado. Venceu o Real Salt Lake por 2 a 1 e empatou em 2 a 2 com o Colorado Rapids, mas também perdeu por 3 a 1 para o Minnesota United e por 3 a 0 para o FC Dallas.

Na classificação da Conferência Oeste, o San Jose está em quarto lugar e o Houston em quinto, portanto a distância entre os times é pequena.

Veja o que você precisa saber sobre o horário, o canal de TV e a transmissão ao vivo do jogo.

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que forem confirmados.

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