Como assistir a Houston Dash x Portland Thorns com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
- Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de serviços de VP de confiança (como a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Houston Dash recebe o Portland Thorns em uma partida da temporada regular da NWSL. As duas equipes buscam melhorar suas posições na tabela enquanto a temporada entra na reta final.
O Dash chega para a partida sob o comando de Fabrice Gautrat após oscilar nas últimas semanas. A vitória sobre o Chicago Stars na rodada passada dá algum impulso à equipe, mas duas derrotas consecutivas em casa antes disso deixaram o Houston precisando de resultados.
O Portland Thorns chega em melhor momento sob o comando de Robert Vilahamn. O Thorns venceu o North Carolina Courage em seu jogo mais recente e tem sido difícil de superar na sequência recente de partidas.
As duas equipes se enfrentaram anteriormente na temporada e empataram por 1 a 1 em setembro, quando o Portland jogou em casa. O resultado ainda estará na memória de ambos os lados, que se preparam para um novo confronto com consequências para a classificação.
Para o Houston, vencer em casa é quase uma necessidade, dada sua posição na tabela. O Portland, em uma posição confortável no meio da tabela, confia que pode conquistar ao menos um ponto fora de casa.
Confira tudo o que você precisa saber para assistir a esta partida da NWSL, incluindo o horário de início, as notícias das equipes e o desempenho recente.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Houston Dash x Portland Thorns
Técnico
- F. Gautrat