Como assistir a Houston Dash x Portland Thorns com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima). Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

NWSL - Rodada 28 1 de nov. de 2026 - 17:00

O Houston Dash recebe o Portland Thorns em uma partida da temporada regular da NWSL. As duas equipes buscam melhorar suas posições na tabela enquanto a temporada entra na reta final.

O Dash chega para a partida sob o comando de Fabrice Gautrat após oscilar nas últimas semanas. A vitória sobre o Chicago Stars na rodada passada dá algum impulso à equipe, mas duas derrotas consecutivas em casa antes disso deixaram o Houston precisando de resultados.

O Portland Thorns chega em melhor momento sob o comando de Robert Vilahamn. O Thorns venceu o North Carolina Courage em seu jogo mais recente e tem sido difícil de superar na sequência recente de partidas.

As duas equipes se enfrentaram anteriormente na temporada e empataram por 1 a 1 em setembro, quando o Portland jogou em casa. O resultado ainda estará na memória de ambos os lados, que se preparam para um novo confronto com consequências para a classificação.

Para o Houston, vencer em casa é quase uma necessidade, dada sua posição na tabela. O Portland, em uma posição confortável no meio da tabela, confia que pode conquistar ao menos um ponto fora de casa.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a esta partida da NWSL, incluindo o horário de início, as notícias das equipes e o desempenho recente.

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