Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
League Cup
team-logoHeart of Midlothian
Tynecastle Park
team-logoHibernian
Assista aqui! Canal GOAT
GOAL-e
Com a ajuda da

Assista a Heart of Midlothian x Hibernian ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Heart of Midlothian x Hibernian
Heart of Midlothian
Hibernian
League Cup

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Heart of Midlothian x Hibernian pela Copa da Liga hoje.

Como assistir a Heart of Midlothian x Hibernian com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode haver restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

  • Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança (como a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de transmissões internacionais acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

crest
League Cup - Semifinal
Tynecastle Park

O Heart of Midlothian recebe o Hibernian no Tynecastle Park pela Copa da Liga. Os dois clubes de Edimburgo se enfrentam em um duelo eliminatório cuja importância independe da tabela.

O Hearts de Wouter Vrancken chega para esta partida após empatar em 2 a 2 com o Rangers em seu último jogo. Antes disso, sofreu uma derrota por 7 a 1 para o Celtic e perdeu para o Trabzonspor na Conference League. Foi uma sequência turbulenta, embora a vitória por 2 a 0 sobre o Motherwell, fora de casa, tenha trazido alguma estabilidade.

O Hibernian, comandado por Marink Reedijk, tem tido dificuldades para manter a regularidade na Premiership. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos na liga, para Celtic, Falkirk e Dundee United, e chega a Gorgie buscando interromper a má fase.

O retrospecto dos confrontos recentes favorece o Hearts. Para avançar, o Hibernian precisará reverter essa tendência no campo do rival.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre como e onde assistir a esta partida da Copa da Liga.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Heart of Midlothian x Hibernian

Técnico

  • W. Vrancken

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google