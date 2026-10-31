Como assistir a Heart of Midlothian x Hibernian com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode haver restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

Escolha uma VPN confiável . Selecione um provedor de VPN de confiança (como a ExpressVPN ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Selecione um provedor de VPN de confiança (como a ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor . Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de transmissões internacionais acima).

. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de transmissões internacionais acima). Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

League Cup - Semifinal 1 de nov. de 2026 - 10:00 Tynecastle Park

O Heart of Midlothian recebe o Hibernian no Tynecastle Park pela Copa da Liga. Os dois clubes de Edimburgo se enfrentam em um duelo eliminatório cuja importância independe da tabela.

O Hearts de Wouter Vrancken chega para esta partida após empatar em 2 a 2 com o Rangers em seu último jogo. Antes disso, sofreu uma derrota por 7 a 1 para o Celtic e perdeu para o Trabzonspor na Conference League. Foi uma sequência turbulenta, embora a vitória por 2 a 0 sobre o Motherwell, fora de casa, tenha trazido alguma estabilidade.

O Hibernian, comandado por Marink Reedijk, tem tido dificuldades para manter a regularidade na Premiership. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos na liga, para Celtic, Falkirk e Dundee United, e chega a Gorgie buscando interromper a má fase.

O retrospecto dos confrontos recentes favorece o Hearts. Para avançar, o Hibernian precisará reverter essa tendência no campo do rival.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre como e onde assistir a esta partida da Copa da Liga.

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