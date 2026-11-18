Como assistir a Grêmio x Bahia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Visite o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Prévia do jogo

Brasileirão - Rodada 35 18 de nov. de 2026 - 19:30

O Grêmio recebe o Bahia em um jogo da Série A que tem pesos muito diferentes para cada equipe. Os dois clubes ocupam extremos opostos da tabela, e os objetivos não poderiam ser mais distintos na chegada à 35ª rodada.

O Grêmio está em 18º lugar, bem dentro da zona de rebaixamento, e precisa urgentemente de pontos para manter vivas as chances de permanecer na elite. A equipe de Renato Gaucho tem tido dificuldades para manter a regularidade e enfrenta em casa um adversário com ambições continentais.

O Bahia chega a Porto Alegre na sexta posição, com 53 pontos em 34 jogos, ocupando a última vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores. A equipe de Rogerio Ceni sabe que três pontos fora de casa consolidariam sua posição, restando apenas quatro rodadas.

Os visitantes também atraíram atenção fora de campo nesta semana: o embaixador do City Football Group, Pep Guardiola, e o CEO do grupo, Ferran Soriano, devem comparecer ao próximo jogo do Bahia em casa. Esse respaldo institucional reflete a ambição em torno do clube de Salvador desde que o City Football Group adquiriu uma participação de 90% em 2023.

Para o Grêmio, não há o mesmo luxo de pensar adiante. Uma derrota aqui pode ser decisiva na luta pela permanência, o que torna este um jogo que a equipe simplesmente não pode perder.

Confira a seguir todos os detalhes sobre como assistir a Grêmio x Bahia ao vivo, incluindo o horário de início e as notícias das equipes.

Notícias das equipes e elencos