Como assistir a Grêmio x Atlético-MG com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.
- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP (por exemplo, ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na conta & encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Grêmio recebe o Atlético-MG em uma partida de copa que encontra os dois clubes em momentos bem diferentes da temporada. O time de Renato Gaucho conta com o apoio da torcida em casa, mas carrega o peso de uma sequência difícil. Já os visitantes de Eduardo Dominguez chegam após perder os últimos três jogos em todas as competições.
O Grêmio chega a este jogo embalado por duas vitórias consecutivas na Série A. Depois de vencer o Coritiba fora de casa por 1 a 0, bateu o Athletico Paranaense em casa por 2 a 0. Os resultados deram algum alívio ao elenco após um período irregular que incluiu uma derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro.
A fase do Atlético-MG é diferente. O time de Dominguez perdeu três partidas seguidas: caiu diante do Montevideo City Torque na Copa Sul-Americana, foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2 na Série A e, mais recentemente, perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro no campeonato. A pressão sobre o banco de reservas visitante é real.
O histórico de confrontos entre os clubes é equilibrado. O encontro mais recente pela Série A, em agosto de 2026, terminou com vitória do Atlético-MG por 3 a 0, mas o Grêmio também conseguiu resultados favoráveis nesse confronto nas últimas temporadas.
Com o Grêmio ganhando embalo e o Atlético-MG tentando a todo custo interromper a sequência de derrotas, esta partida de copa tem muito em jogo para os dois elencos. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Grêmio x Atlético-MG ao vivo.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Grêmio x Atlético-MG
Técnico
- R. Gaucho