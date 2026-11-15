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Liga das Nações A
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Assista a Grécia x Sérvia ao vivo hoje: onde o jogo será transmitido na TV e por streaming?

Grécia x Sérvia
Grécia
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Liga das Nações A

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Grécia x Sérvia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA hoje.

Como assistir a Grécia x Sérvia com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga das Nações A - Rodada 6
Panthessaliko Stadium

A Grécia recebe a Sérvia no Estádio Panthessaliko, em Volos, pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções estão desesperadas para tirar algo de uma campanha difícil.

A Grécia chega muito abalada para esta partida. A goleada sofrida por 7 a 0 diante da Holanda, em Amsterdã, foi a derrota mais pesada do grupo e deixou o técnico Ivan Jovanovic visivelmente abalado. Ele admitiu que o resultado afetaria sua equipe por muito tempo e reconheceu que a seleção simplesmente não estava preparada para a pressão dos holandeses.

Para a Sérvia, a tabela de resultados tampouco oferece alívio. A equipe de Veljko Paunovic perdeu todos os cinco jogos oficiais que disputou nesta campanha, sofrendo 10 gols e marcando apenas quatro. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para a Alemanha, em Belgrado, resultado que confirmou sua posição na lanterna do grupo.

A Grécia ocupa a segunda posição na tabela, mas essa colocação agora parece ameaçada depois que o desastre em Amsterdã acabou com o embalo conquistado nos resultados anteriores. Antes disso, havia empatado duas vezes e vencido tanto a Sérvia quanto a Alemanha, até sofrer uma queda tão drástica.

Com a classificação para as quartas de final fora do alcance da Sérvia e cada vez mais complicada para a Grécia, esta partida se torna uma disputa por orgulho e pontos que ainda podem influenciar a classificação final.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Grécia x Sérvia ao vivo.

Notícias e elencos das seleções

Prováveis escalações de Grécia x Sérvia

4-4-2
Grécia crest
Grécia
GRÉ
Formação
Sérvia crest
Sérvia
SER
5-3-2
K. TzolakisK. TzolakisP. RetsosP. RetsosK. MavropanosK. MavropanosK. TsimikasK. TsimikasL. RotaL. RotaC. KostoulasC. KostoulasK. KaretsasK. KaretsasT. AndroutsosT. AndroutsosC. TzolisC. TzolisF. IoannidisF. IoannidisV. PavlidisV. PavlidisV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-Savicteam-logoP. SukacevK. NedeljkovicK. NedeljkovicN. MilenkovicN. MilenkovicS. GudeljS. Gudeljteam-logoS. BabicS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicL. SamardzicL. Samardzicteam-logoS. DzodicL. JovicL. JovicD. TadicD. Tadic
Sérvia crest
Sérvia
SER
4-4-2
Grécia

Time titular

Sérvia

Técnico

  • I. Jovanovic
  • V. Paunovic

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