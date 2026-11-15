Como assistir a Grécia x Sérvia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

A Grécia recebe a Sérvia no Estádio Panthessaliko, em Volos, pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções estão desesperadas para tirar algo de uma campanha difícil.

A Grécia chega muito abalada para esta partida. A goleada sofrida por 7 a 0 diante da Holanda, em Amsterdã, foi a derrota mais pesada do grupo e deixou o técnico Ivan Jovanovic visivelmente abalado. Ele admitiu que o resultado afetaria sua equipe por muito tempo e reconheceu que a seleção simplesmente não estava preparada para a pressão dos holandeses.

Para a Sérvia, a tabela de resultados tampouco oferece alívio. A equipe de Veljko Paunovic perdeu todos os cinco jogos oficiais que disputou nesta campanha, sofrendo 10 gols e marcando apenas quatro. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para a Alemanha, em Belgrado, resultado que confirmou sua posição na lanterna do grupo.

A Grécia ocupa a segunda posição na tabela, mas essa colocação agora parece ameaçada depois que o desastre em Amsterdã acabou com o embalo conquistado nos resultados anteriores. Antes disso, havia empatado duas vezes e vencido tanto a Sérvia quanto a Alemanha, até sofrer uma queda tão drástica.

Com a classificação para as quartas de final fora do alcance da Sérvia e cada vez mais complicada para a Grécia, esta partida se torna uma disputa por orgulho e pontos que ainda podem influenciar a classificação final.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Grécia x Sérvia ao vivo.

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