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Liga das Nações D
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Europa Sports Park
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Assista a Gibraltar x Malta ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Gibraltar x Malta
Gibraltar
Malta
Liga das Nações D

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Gibraltar x Malta pela Liga D da Liga das Nações da UEFA hoje.

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Prévia da partida

crest
Liga das Nações D - Rodada 6
Europa Sports Park

Gibraltar recebe Malta no Europa Sports Park em uma partida da fase de grupos da Liga D da Liga das Nações da UEFA, com a liderança da tabela em jogo.

Malta chega como líder do grupo e buscará ampliar sua vantagem com mais um resultado positivo fora de casa.

A equipe de Gibraltar comandada por Scott Wiseman atravessa uma sequência difícil nesta campanha da Liga das Nações. Ocupa o terceiro lugar do grupo e perdeu por 2 a 0 em casa para Andorra em sua partida mais recente na competição, resultado que deixou por um fio suas chances de terminar na liderança.

Malta, comandada por Emilio De Leo, chega embalada. Venceu três das últimas cinco partidas, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre Andorra e outra por 2 a 1 fora de casa contra a mesma seleção, e mostrou a regularidade que a mantém confortavelmente na liderança.

As duas equipes empataram por 1 a 1 quando se enfrentaram anteriormente nesta edição da Liga das Nações, por isso ambas sabem o que está em jogo no reencontro. Malta quer um resultado melhor; Gibraltar precisa de pontos para continuar na disputa.

Escalações de Gibraltar x Malta

5-4-1
Gibraltar crest
Gibraltar
GIB
Formação
Malta crest
Malta
MAL
4-2-3-1
J. HankinsJ. Hankinsteam-logoK. RonanB. LopesB. Lopesteam-logoL. AnnesleyJ. ValarinoJ. Valarinoteam-logoD. BentL. MasonL. MasonG. TorrillaG. Torrillateam-logoN. Pozoteam-logoJ. Scanlonteam-logoD. BorgeH. BonelloH. Bonelloteam-logoJ. Corbalanteam-logoR. Camenzuliteam-logoK. Shawteam-logoE. Pepeteam-logoI. Chouarefteam-logoJ. MbongM. GuillaumierM. GuillaumierT. TeumaT. Teumateam-logoB. PaiberI. CardonaI. Cardona
Malta crest
Malta
MAL
5-4-1
Gibraltar

Time titular

Malta

Reservas

Técnico

  • S. Wiseman
  • E. De Leo

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