Como assistir a Gibraltar x Malta com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações D - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Europa Sports Park

Gibraltar recebe Malta no Europa Sports Park em uma partida da fase de grupos da Liga D da Liga das Nações da UEFA, com a liderança da tabela em jogo.

Malta chega como líder do grupo e buscará ampliar sua vantagem com mais um resultado positivo fora de casa.

A equipe de Gibraltar comandada por Scott Wiseman atravessa uma sequência difícil nesta campanha da Liga das Nações. Ocupa o terceiro lugar do grupo e perdeu por 2 a 0 em casa para Andorra em sua partida mais recente na competição, resultado que deixou por um fio suas chances de terminar na liderança.

Malta, comandada por Emilio De Leo, chega embalada. Venceu três das últimas cinco partidas, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre Andorra e outra por 2 a 1 fora de casa contra a mesma seleção, e mostrou a regularidade que a mantém confortavelmente na liderança.

As duas equipes empataram por 1 a 1 quando se enfrentaram anteriormente nesta edição da Liga das Nações, por isso ambas sabem o que está em jogo no reencontro. Malta quer um resultado melhor; Gibraltar precisa de pontos para continuar na disputa.