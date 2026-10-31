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Assista a Getafe x Sevilla ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Getafe x Sevilla
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Getafe x Sevilla por La Liga hoje.

Como assistir a Getafe x Sevilla com uma VPN

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  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente (confira a tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta & encontre a transmissão. Crie uma conta na plataforma da emissora oficial ou acesse sua conta para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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La Liga - Rodada 11
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O Getafe recebe o Sevilla no Coliseum em uma partida de LaLiga de grande importância para os dois clubes nesta altura da temporada. O time da casa está afundado na zona de rebaixamento, enquanto o Sevilla chega na sexta colocação e busca consolidar sua posição na metade de cima da tabela.

O Getafe tem tido dificuldades para manter a regularidade nesta temporada e chega pressionado para a partida. A equipe de Pepe Bordalas conquistou apenas duas vitórias nos nove primeiros jogos pelo campeonato, e o clima no clube tem sido tenso após uma discussão pública entre o técnico e o presidente Angel Torres.

A sequência recente de resultados mostra as dificuldades da equipe. Na última partida por LaLiga, sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 para o Athletic Bilbao. Depois, perdeu por 5 a 2 para o Lugano na Conference League, agravando uma semana difícil. Uma vitória sobre o UB Lebrijana na Copa do Rei trouxe algum alívio, mas melhorar o desempenho no campeonato continua sendo a prioridade.

O Sevilla chega em melhor situação, embora também tenha seus problemas. A equipe de Luis Garcia venceu o Osasuna por 2 a 0 em sua partida mais recente por LaLiga e, em seguida, derrotou o Sporting Hortaleza na Copa do Rei. Assim, viaja para enfrentar o Getafe após duas vitórias consecutivas em diferentes competições.

Os visitantes sofreram uma derrota por 4 a 1 para o Real Madrid no início de outubro, que expôs fragilidades defensivas que Garcia vai querer corrigir. Antes disso, um empate por 3 a 3 com o Levante também mostrou que o Sevilla pode ser surpreendido quando não está em sua melhor forma.

Para o Getafe, conquistar os três pontos seria um impulso importante na tentativa de se afastar da parte de baixo da tabela. O Sevilla estará igualmente motivado a ampliar sua boa sequência e acompanhar as equipes acima dele.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Getafe x Sevilla, incluindo horário de início, canal de TV e opções de transmissão ao vivo.

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Técnico

  • P. Bordalas
  • L. Garcia

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