Como assistir a Getafe x Sevilla com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 08:00 Coliseum

O Getafe recebe o Sevilla no Coliseum em uma partida de LaLiga de grande importância para os dois clubes nesta altura da temporada. O time da casa está afundado na zona de rebaixamento, enquanto o Sevilla chega na sexta colocação e busca consolidar sua posição na metade de cima da tabela.

O Getafe tem tido dificuldades para manter a regularidade nesta temporada e chega pressionado para a partida. A equipe de Pepe Bordalas conquistou apenas duas vitórias nos nove primeiros jogos pelo campeonato, e o clima no clube tem sido tenso após uma discussão pública entre o técnico e o presidente Angel Torres.

A sequência recente de resultados mostra as dificuldades da equipe. Na última partida por LaLiga, sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 para o Athletic Bilbao. Depois, perdeu por 5 a 2 para o Lugano na Conference League, agravando uma semana difícil. Uma vitória sobre o UB Lebrijana na Copa do Rei trouxe algum alívio, mas melhorar o desempenho no campeonato continua sendo a prioridade.

O Sevilla chega em melhor situação, embora também tenha seus problemas. A equipe de Luis Garcia venceu o Osasuna por 2 a 0 em sua partida mais recente por LaLiga e, em seguida, derrotou o Sporting Hortaleza na Copa do Rei. Assim, viaja para enfrentar o Getafe após duas vitórias consecutivas em diferentes competições.

Os visitantes sofreram uma derrota por 4 a 1 para o Real Madrid no início de outubro, que expôs fragilidades defensivas que Garcia vai querer corrigir. Antes disso, um empate por 3 a 3 com o Levante também mostrou que o Sevilla pode ser surpreendido quando não está em sua melhor forma.

Para o Getafe, conquistar os três pontos seria um impulso importante na tentativa de se afastar da parte de baixo da tabela. O Sevilla estará igualmente motivado a ampliar sua boa sequência e acompanhar as equipes acima dele.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Getafe x Sevilla, incluindo horário de início, canal de TV e opções de transmissão ao vivo.

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