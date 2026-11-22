Como assistir a Getafe x Atlético de Madrid com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 15:00 Coliseum

O Atlético de Madrid visita o Coliseum, em Getafe, para um confronto de LaLiga importante nas duas pontas da tabela. A equipe de Diego Simeone ocupa a terceira posição e busca se recuperar após duas derrotas consecutivas.

O Getafe, comandado por Pepe Bordalas, tenta se afastar da 15ª posição. A equipe tem oscilado, com três derrotas nos últimos cinco jogos, mas já mostrou que pode causar dificuldades a adversários de ponta em casa.

O Atlético chega com problemas a resolver. Ademola Lookman está fora de ação após sofrer uma entorse de alto grau no joelho enquanto defendia a seleção da Nigéria, um diagnóstico mais grave do que o divulgado inicialmente pela seleção. O clube de Madri confirmou a extensão da lesão após sua própria avaliação médica. Lookman já iniciou a reabilitação, mas ainda não há previsão de retorno.

Para Simeone, a notícia positiva é que Lee Kang-in chega em excelente fase e com a confiança em alta. O meia sul-coreano conquistou recentemente, em Bangkok, seu segundo prêmio consecutivo de Jogador Internacional do Ano da AFC, tornando-se o primeiro a vencer a premiação em duas edições seguidas. A expectativa é que seja titular e tenha papel central no ataque do Atlético.

O Getafe não contará com Nemanja Gudelj, suspenso, enquanto Christantus Uche e Juanmi seguem indisponíveis por lesão. Bordalas precisará de uma equipe disciplinada defensivamente diante de um ataque do Atlético que, apesar dos desfalques atuais, ainda tem qualidade.

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