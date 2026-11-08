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Campeonato Italiano - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

Genoa x Milan tem transmissão ao vivo e exclusiva pelo streaming do DAZN. Para acompanhar a partida, é necessário assinar a plataforma.

O Milan de Ruben Amorim visita o Genoa no Estádio Luigi Ferraris pela 11ª rodada da Serie A. O Milan chega a Marassi ainda de cabeça baixa após a pesada derrota em casa para o Ferencvaros na Europa League, um resultado que esfriou o entusiasmo gerado pela vitória no Derby della Madonnina.

Já o Genoa de Daniele De Rossi atravessa uma excelente fase. A equipe venceu as últimas três partidas do campeonato, incluindo uma vitória de peso em casa contra a Juventus, e chega ao confronto com a confiança renovada.

Para o Milan, a situação na tabela continua positiva, com a equipe na quinta colocação da Serie A, mas as atuações irregulares seguem preocupando. Amorim precisa lidar com um elenco desfalcado por lesões, sobretudo na defesa, e com as dúvidas cada vez maiores sobre a força mental do grupo após as decepções nas competições europeias.

Diego Moreira, grande destaque do dérbi com um gol e duas assistências, precisa repetir a boa atuação também fora de casa. O talento português é um dos poucos motivos de otimismo no Milan, ao lado de Gonçalo Ramos, que busca regularidade nas finalizações.

O Genoa, por sua vez, ocupa a 12ª posição na tabela, mas os resultados recentes mostram uma equipe em evolução e capaz de vencer adversários de nível superior. De Rossi encontrou equilíbrio e identidade, e o Ferraris promete ser um estádio difícil para qualquer visitante.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir a Genoa x Milan ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Genoa de Daniele De Rossi não poderá contar com Elias Havel, Lorenzo Venturino e Joi Xheto Nuredini por lesão. A provável escalação tem Bijlow no gol, uma linha de três defensores formada por Marcandalli, Oestigard e Vasquez, e El Shaarawy e Baldanzi no apoio a Osmajic.

Amorim, por sua vez, enfrenta uma verdadeira emergência na defesa: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic e Tomori estão fora por lesão. A provável escalação do Milan deve ter Maignan no gol, De Winter, Gila e Diawara na defesa, Estupinan na lateral esquerda e o trio Moreira-Ramos-Pulisic no ataque, com Modric na armação.

Momento das equipes

O Genoa chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas, um dos melhores desempenhos do momento na Serie A. A equipe venceu o Lecce por 2 a 1 na rodada passada e, antes disso, havia derrotado a Juventus por 2 a 0 em casa. Nos cinco jogos considerados, o time de De Rossi marcou 6 gols e sofreu 5.

O Milan, por sua vez, tem um retrospecto mais irregular: duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nas últimas cinco partidas entre Serie A e Europa League. O jogo mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros, precedida pela vitória por 3 a 1 no dérbi contra a Inter. O Milan marcou 6 gols e sofreu 9 nesse período, números que refletem as dificuldades defensivas da equipe.

Confrontos anteriores

O confronto mais recente entre as duas equipes foi em maio de 2026, quando o Milan venceu por 2 a 1 no Ferraris, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Milan soma três vitórias contra nenhuma do Genoa, além de dois empates. As duas equipes marcaram, juntas, 14 gols nesses cinco encontros.

Classificação

Na Serie A, o Genoa ocupa atualmente a 12ª posição, enquanto o Milan está em quinto lugar na tabela.