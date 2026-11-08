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Campeonato Italiano
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Assista a Genoa x Milan ao vivo hoje: onde vai passar o jogo na TV e por streaming?

Genoa x Milan
Genoa
Milan
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Genoa e Milan, com horário de início e notícias sobre as equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 11
Stadio Luigi Ferraris

Genoa x Milan tem transmissão ao vivo e exclusiva pelo streaming do DAZN. Para acompanhar a partida, é necessário assinar a plataforma.

O Milan de Ruben Amorim visita o Genoa no Estádio Luigi Ferraris pela 11ª rodada da Serie A. O Milan chega a Marassi ainda de cabeça baixa após a pesada derrota em casa para o Ferencvaros na Europa League, um resultado que esfriou o entusiasmo gerado pela vitória no Derby della Madonnina.

Já o Genoa de Daniele De Rossi atravessa uma excelente fase. A equipe venceu as últimas três partidas do campeonato, incluindo uma vitória de peso em casa contra a Juventus, e chega ao confronto com a confiança renovada.

Para o Milan, a situação na tabela continua positiva, com a equipe na quinta colocação da Serie A, mas as atuações irregulares seguem preocupando. Amorim precisa lidar com um elenco desfalcado por lesões, sobretudo na defesa, e com as dúvidas cada vez maiores sobre a força mental do grupo após as decepções nas competições europeias.

Diego Moreira, grande destaque do dérbi com um gol e duas assistências, precisa repetir a boa atuação também fora de casa. O talento português é um dos poucos motivos de otimismo no Milan, ao lado de Gonçalo Ramos, que busca regularidade nas finalizações.

O Genoa, por sua vez, ocupa a 12ª posição na tabela, mas os resultados recentes mostram uma equipe em evolução e capaz de vencer adversários de nível superior. De Rossi encontrou equilíbrio e identidade, e o Ferraris promete ser um estádio difícil para qualquer visitante.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir a Genoa x Milan ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Genoa x Milan

3-5-2
Genoa crest
Genoa
GEN
Formação
Milan crest
Milan
MIL
4-2-3-1
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardA. MarcandalliA. MarcandalliJ. VasquezJ. VasquezH. TraoreH. TraoreM. EllertssonM. EllertssonT. BaldanziT. BaldanziM. FrendrupM. FrendrupS. El ShaarawyS. El ShaarawyL. ColomboL. ColomboM. OsmajicM. OsmajicM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaP. EstupinanP. EstupinanS. DiawaraS. Diawarateam-logoD. MoreiraC. PulisicC. PulisicY. MusahY. MusahL. ModricL. ModricA. RabiotA. RabiotG. RamosG. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
3-5-2
Genoa

Time titular

Milan

Técnico

  • D. De Rossi
  • Rúben Amorim

O Genoa de Daniele De Rossi não poderá contar com Elias Havel, Lorenzo Venturino e Joi Xheto Nuredini por lesão. A provável escalação tem Bijlow no gol, uma linha de três defensores formada por Marcandalli, Oestigard e Vasquez, e El Shaarawy e Baldanzi no apoio a Osmajic.

Amorim, por sua vez, enfrenta uma verdadeira emergência na defesa: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic e Tomori estão fora por lesão. A provável escalação do Milan deve ter Maignan no gol, De Winter, Gila e Diawara na defesa, Estupinan na lateral esquerda e o trio Moreira-Ramos-Pulisic no ataque, com Modric na armação.

Momento das equipes

GEN

GEN - Sequência

FIO
V2-1
ROM
D2-0
VEN
V1-0
JUV
V2-0
LEC
V1-2
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIL

MIL - Sequência

BOU
D3-0
UDI
V0-2
BOL
D2-4
INT
V3-1
FTC
D0-2
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Genoa chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas, um dos melhores desempenhos do momento na Serie A. A equipe venceu o Lecce por 2 a 1 na rodada passada e, antes disso, havia derrotado a Juventus por 2 a 0 em casa. Nos cinco jogos considerados, o time de De Rossi marcou 6 gols e sofreu 5.

O Milan, por sua vez, tem um retrospecto mais irregular: duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nas últimas cinco partidas entre Serie A e Europa League. O jogo mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros, precedida pela vitória por 3 a 1 no dérbi contra a Inter. O Milan marcou 6 gols e sofreu 9 nesse período, números que refletem as dificuldades defensivas da equipe.

Confrontos anteriores

Confrontos

GenoaEmpateMilan
0
3
2
Campeonato Italiano
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
1
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FJ
Campeonato Italiano
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
3
Genoa badge
Genoa
GEN
3
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as duas equipes foi em maio de 2026, quando o Milan venceu por 2 a 1 no Ferraris, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Milan soma três vitórias contra nenhuma do Genoa, além de dois empates. As duas equipes marcaram, juntas, 14 gols nesses cinco encontros.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
111010258+1731
V
V
V
V
V
2
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
E
V
3
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
NapoliNapoliNAP
114251714+314
D
D
V
E
D
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
E
D
D
V
V
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
E
D
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
16
ParmaParmaPAR
11227917-88
D
V
E
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
D
D
D
D
D
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, o Genoa ocupa atualmente a 12ª posição, enquanto o Milan está em quinto lugar na tabela.

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