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Genoa x Milan tem transmissão ao vivo e exclusiva por streaming no DAZN. Para acompanhar a partida, é necessário assinar a plataforma.
O Milan de Ruben Amorim visita o Genoa no Estádio Luigi Ferraris pela 11ª rodada da Serie A. O Milan chega a Marassi ainda abatido após a dura derrota em casa para o Ferencvaros na Europa League, resultado que reduziu o entusiasmo gerado pela vitória no Derby della Madonnina.
Já o Genoa de Daniele De Rossi vive uma excelente fase. A equipe venceu os últimos três jogos do campeonato, incluindo uma vitória de destaque em casa sobre a Juventus, e chega ao confronto com a confiança renovada.
Para o Milan, a situação na tabela continua positiva, com a equipe na quinta posição da Serie A, mas as atuações irregulares seguem preocupando. Amorim precisa lidar com um elenco desfalcado por lesões, sobretudo na defesa, e com os questionamentos cada vez mais frequentes sobre a força mental do grupo após as decepções europeias.
Diego Moreira, destaque do dérbi com um gol e duas assistências, precisa repetir a atuação também fora de casa. O talento português é um dos poucos motivos de otimismo para o Milan, ao lado de Gonçalo Ramos, que busca regularidade nas finalizações.
O Genoa, por sua vez, ocupa a 12ª posição na tabela, mas os resultados recentes mostram uma equipe em evolução e capaz de vencer adversários de nível superior. De Rossi encontrou equilíbrio e identidade, e o Ferraris promete ser um estádio difícil para qualquer visitante.
Confira a seguir todas as informações sobre onde assistir a Genoa x Milan ao vivo na TV e por streaming.
Notícias das equipes
Escalações de Genoa x Milan
Time titular
Reservas
Técnico
- D. De Rossi
- Rúben Amorim
O Genoa de Daniele De Rossi não poderá contar com Elias Havel, Lorenzo Venturino e Joi Xheto Nuredini por lesão. A provável escalação tem Bijlow no gol, uma linha de três defensores formada por Marcandalli, Oestigard e Vasquez, e El Shaarawy e Baldanzi no apoio a Osmajic.
Amorim, por sua vez, enfrenta uma verdadeira emergência defensiva: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic e Tomori estão fora por lesão. A provável escalação do Milan deve ter Maignan no gol, De Winter, Gila e Diawara na defesa, Estupinan na lateral esquerda e o trio Moreira-Ramos-Pulisic no ataque, com Modric na armação.
Momento das equipes
O Genoa chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, um dos melhores desempenhos do momento na Serie A. A equipe venceu o Lecce por 2 a 1 na última rodada e, antes disso, havia superado a Juventus por 2 a 0 em casa. Nessas cinco partidas, o time de De Rossi marcou 6 gols e sofreu 5.
O Milan, por sua vez, tem um retrospecto mais irregular: duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos entre Serie A e Europa League. A partida mais recente foi a derrota por 0 a 2 para o Ferencvaros, precedida pela vitória por 3 a 1 no dérbi contra a Inter. O Milan marcou 6 gols e sofreu 9 nesse período, números que refletem as dificuldades defensivas da equipe.
Confrontos anteriores
Confrontos
O confronto mais recente entre as duas equipes foi em maio de 2026, quando o Milan venceu por 2 a 1 no Ferraris, pela Serie A. Nos últimos cinco duelos, o Milan soma três vitórias, contra nenhuma do Genoa, além de dois empates. As duas equipes marcaram, juntas, 14 gols nesses cinco confrontos.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
E
V
V
V
V
|2
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
V
V
V
E
V
|3
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
D
V
V
V
V
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|12
|+11
|24
V
V
D
V
V
|5
|10
|7
|2
|1
|18
|8
|+10
|23
V
V
V
V
E
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|+3
|17
V
D
V
D
E
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
D
D
D
D
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
E
D
V
E
D
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|11
|4
|1
|6
|10
|16
|-6
|13
D
V
V
V
D
|13
|11
|3
|3
|5
|16
|20
|-4
|12
E
D
E
E
D
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
E
D
D
D
V
|15
|11
|2
|2
|7
|17
|24
|-7
|8
E
D
D
D
V
|16
|10
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|8
V
E
D
D
D
|17
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
D
V
E
D
D
|18
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
D
D
D
D
D
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D
Na Serie A, o Genoa ocupa atualmente a 12ª posição, enquanto o Milan está em quinto lugar na tabela.