Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Italiano
team-logoGenoa
Stadio Luigi Ferraris
team-logoMilan
Assista aqui! SportyNetAssista aqui! Disney+ Premium Brazil
Com a ajuda da

Assista a Genoa x Milan ao vivo hoje: onde assistir à partida na TV e pela internet?

Genoa x Milan
Genoa
Milan
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Genoa e Milan, com horário de início e notícias sobre as equipes

Quer acessar seu serviço de streaming de sempre com mais segurança ou de outra parte do mundo onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Acesse o site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
crest
Campeonato Italiano - Rodada 11
Stadio Luigi Ferraris

Genoa x Milan tem transmissão ao vivo e exclusiva por streaming no DAZN. Para acompanhar a partida, é necessário assinar a plataforma.

O Milan de Ruben Amorim visita o Genoa no Estádio Luigi Ferraris pela 11ª rodada da Serie A. O Milan chega a Marassi ainda abatido após a dura derrota em casa para o Ferencvaros na Europa League, resultado que reduziu o entusiasmo gerado pela vitória no Derby della Madonnina.

Já o Genoa de Daniele De Rossi vive uma excelente fase. A equipe venceu os últimos três jogos do campeonato, incluindo uma vitória de destaque em casa sobre a Juventus, e chega ao confronto com a confiança renovada.

Para o Milan, a situação na tabela continua positiva, com a equipe na quinta posição da Serie A, mas as atuações irregulares seguem preocupando. Amorim precisa lidar com um elenco desfalcado por lesões, sobretudo na defesa, e com os questionamentos cada vez mais frequentes sobre a força mental do grupo após as decepções europeias.

Diego Moreira, destaque do dérbi com um gol e duas assistências, precisa repetir a atuação também fora de casa. O talento português é um dos poucos motivos de otimismo para o Milan, ao lado de Gonçalo Ramos, que busca regularidade nas finalizações.

O Genoa, por sua vez, ocupa a 12ª posição na tabela, mas os resultados recentes mostram uma equipe em evolução e capaz de vencer adversários de nível superior. De Rossi encontrou equilíbrio e identidade, e o Ferraris promete ser um estádio difícil para qualquer visitante.

Confira a seguir todas as informações sobre onde assistir a Genoa x Milan ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Escalações de Genoa x Milan

3-4-2-1
Genoa crest
Genoa
GEN
Formação
Milan crest
Milan
MIL
3-4-3
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardA. MarcandalliA. MarcandalliJ. VasquezJ. VasquezH. TraoreH. TraoreK. EhizibueK. EhizibueM. EllertssonM. EllertssonS. WiafeS. WiafeVitinhaVitinhaJ. MessiasJ. MessiasM. OsmajicM. OsmajicM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. DiawaraS. DiawaraY. MusahY. MusahA. RabiotA. Rabiotteam-logoD. MoreiraL. ModricL. ModricA. CisseA. CisseC. PulisicC. PulisicG. RamosG. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
Genoa

Time titular

Milan

Reservas

Técnico

  • D. De Rossi
  • Rúben Amorim

O Genoa de Daniele De Rossi não poderá contar com Elias Havel, Lorenzo Venturino e Joi Xheto Nuredini por lesão. A provável escalação tem Bijlow no gol, uma linha de três defensores formada por Marcandalli, Oestigard e Vasquez, e El Shaarawy e Baldanzi no apoio a Osmajic.

Amorim, por sua vez, enfrenta uma verdadeira emergência defensiva: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic e Tomori estão fora por lesão. A provável escalação do Milan deve ter Maignan no gol, De Winter, Gila e Diawara na defesa, Estupinan na lateral esquerda e o trio Moreira-Ramos-Pulisic no ataque, com Modric na armação.

Genoa

Lesões e suspensões

Milan

Momento das equipes

GEN

GEN - Sequência

FIO
V2-1
ROM
D2-0
VEN
V1-0
JUV
V2-0
LEC
V1-2
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIL

MIL - Sequência

BOU
D3-0
UDI
V0-2
BOL
D2-4
INT
V3-1
FTC
D0-2
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Genoa chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, um dos melhores desempenhos do momento na Serie A. A equipe venceu o Lecce por 2 a 1 na última rodada e, antes disso, havia superado a Juventus por 2 a 0 em casa. Nessas cinco partidas, o time de De Rossi marcou 6 gols e sofreu 5.

O Milan, por sua vez, tem um retrospecto mais irregular: duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos entre Serie A e Europa League. A partida mais recente foi a derrota por 0 a 2 para o Ferencvaros, precedida pela vitória por 3 a 1 no dérbi contra a Inter. O Milan marcou 6 gols e sofreu 9 nesse período, números que refletem as dificuldades defensivas da equipe.

Confrontos anteriores

Confrontos

GenoaEmpateMilan
0
3
2
Campeonato Italiano
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
1
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FJ
Campeonato Italiano
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
3
Genoa badge
Genoa
GEN
3
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as duas equipes foi em maio de 2026, quando o Milan venceu por 2 a 1 no Ferraris, pela Serie A. Nos últimos cinco duelos, o Milan soma três vitórias, contra nenhuma do Genoa, além de dois empates. As duas equipes marcaram, juntas, 14 gols nesses cinco confrontos.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
E
V
V
V
V
2
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
E
V
3
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
4
MilanMilanMIL
117312312+1124
V
V
D
V
V
5
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
NapoliNapoliNAP
114341814+415
E
D
V
E
D
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
E
D
D
V
V
12
GenoaGenoaGEN
114161016-613
D
V
V
V
D
13
AtalantaAtalantaATA
113351620-412
E
D
E
E
D
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
E
D
D
D
V
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
112271724-78
E
D
D
D
V
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
17
ParmaParmaPAR
11227917-88
D
V
E
D
D
18
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
D
D
D
D
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, o Genoa ocupa atualmente a 12ª posição, enquanto o Milan está em quinto lugar na tabela.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google