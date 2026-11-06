Como assistir a Fulham x Newcastle United com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 10:00 Craven Cottage

O Fulham recebe o Newcastle United em Craven Cottage pela Premier League. A partida chega em um momento difícil para o Newcastle, que viaja a Londres em busca de uma reação após uma semana turbulenta em Tyneside.

O Fulham de Alvaro Arbeloa tem sido sólido em casa nesta temporada e chega à partida em situação razoável. Embora ocupe a 15ª posição na tabela, a equipe vem de duas vitórias consecutivas na Premier League nas últimas semanas, o que lhe dá certa confiança para este confronto.

O Newcastle, atualmente em 13º, perdeu quatro dos últimos cinco jogos e foi derrotado duas vezes pelo Everton no espaço de uma semana. O clima em St James' Park piorou, com os jogadores recebendo vaias após o apito final da derrota em casa para o Everton.

O técnico Matthias Jaissle enfrenta uma pressão cada vez maior, mas afirmou publicamente que continua tendo o apoio total da diretoria do clube. Ele terá uma tarde difícil em Craven Cottage sem vários jogadores importantes: Joelinton está fora por lesão, e Jacob Ramsey está suspenso.

O Fulham sabe que o Newcastle ainda é capaz de fazer boas atuações fora de casa, como mostrou ao vencer o Crystal Palace por 2 a 0 em seu jogo mais recente como visitante. O Newcastle precisará repetir esse desempenho para interromper uma sequência ruim que tem deixado torcedores e funcionários do clube apreensivos.

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte a conferir mais perto do início do jogo para saber os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

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