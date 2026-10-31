Campeonato Italiano - Rodada 10 1 de nov. de 2026 - 09:00 Stadio Benito Stirpe

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O Estádio Benito Stirpe, em Frosinone, recebe o duelo da Série A entre o Frosinone de Massimiliano Alvini e o Torino de Ignazio Abate, válido pela décima rodada do campeonato 2026/27.

O Frosinone chega em grande fase para este compromisso. A equipe de Alvini goleou o Lecce por 5 a 1 na última rodada, confirmando ter um dos ataques mais prolíficos do campeonato. Recém-promovido, o Frosinone ocupa a zona de classificação para as competições europeias e não parece disposto a perder terreno.

O Torino, por sua vez, precisa assimilar a derrota por 3 a 1 em casa para o Como, resultado que interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas. A equipe segue sólida, mas a visita ao Benito Stirpe promete ser tudo menos fácil.

Abate conta novamente com um grupo que, nas semanas anteriores, havia demonstrado personalidade e regularidade, com Adams e Simeone mantidos como dupla de ataque. O técnico do Torino, porém, terá de lidar com algumas ausências por lesão.

Do outro lado, Alvini pode contar com um elenco quase completo e com um ambiente empolgado pelos resultados recentes. O Frosinone joga com a fome de quem sabe que pode fazer algo histórico nesta temporada.

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Notícias das equipes

No Frosinone, o único desfalque é Florian Grillitsch. Alvini deve escalar Lorenzo Palmisani no gol, com Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono e Giorgio Cittadini na defesa. No meio-campo, devem jogar Giacomo Calo, Patrizio Masini, Giorgi Kvernadze, Romano Schmid e Fares Ghedjemis, com Antonio Raimondo no ataque.

O Torino tem quatro desfalques por lesão: Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel e Ricardo Rodriguez. Abate deve apostar em Lucas Perri no gol, com Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo e Saul Coco na defesa; Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali e Kian Fitz-Jim no meio-campo, com Nikola Vlasic como meia-atacante atrás da dupla Adams-Simeone.

Momento das equipes

O Frosinone soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos entre Série A e amistosos, com dezessete gols marcados e oito sofridos. A equipe vem de uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Lecce, precedida pelo empate por 4 a 4 com a Atalanta. Antes disso, o time de Alvini havia vencido o Sassuolo por 4 a 2 e perdido por 3 a 0 para o Napoli.

O Torino acumulou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série A, com oito gols marcados e sete sofridos. A equipe vem da derrota por 3 a 1 para o Como, mas, antes desse resultado, havia emendado três vitórias consecutivas, entre elas o 3 a 2 sobre o Monza e o 3 a 0 em Parma. O empate por 1 a 1 com o Bologna é o único outro resultado sem vitória no período.

Confrontos anteriores

O encontro mais recente entre as duas equipes foi em 21 de abril de 2024, quando Torino e Frosinone empataram por 0 a 0 na Série A. Nos últimos cinco confrontos disponíveis, o retrospecto é equilibrado: o Torino venceu duas vezes, o Frosinone outras duas, além de um empate. Destaque para a vitória do Frosinone por 2 a 1 na Copa da Itália em novembro de 2023 e para a vitória do Torino por 3 a 2 em 2018.

Classificação

Na Série A, o Frosinone ocupa a sexta posição, enquanto o Torino está em décimo lugar. Os donos da casa chegam ao confronto impulsionados por uma temporada acima das expectativas, enquanto o Torino busca pontos para subir na tabela e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

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