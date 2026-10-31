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Campeonato Italiano
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Assista a Frosinone x Torino ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Frosinone x Torino
Frosinone
Torino
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Frosinone e Torino, com horário de início e notícias das equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 10
Stadio Benito Stirpe

Frosinone x Torino será transmitido com exclusividade pelo DAZN, que detém os direitos de todas as 380 partidas da Série A 2026/27. Confira abaixo as opções para assinar o serviço e acompanhar o jogo ao vivo.

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Como assistir a Frosinone x Torino com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá encontrar restrições geográficas. Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite estabelecer uma conexão online segura e criptografada. Ao mudar virtualmente sua localização para um país onde a partida é transmitida, você pode contornar as restrições geográficas e assistir ao seu time do coração ao vivo.

O Estádio Benito Stirpe, em Frosinone, recebe o duelo da Série A entre o Frosinone de Massimiliano Alvini e o Torino de Ignazio Abate, válido pela décima rodada do campeonato 2026/27.

O Frosinone chega em grande fase para este compromisso. A equipe de Alvini goleou o Lecce por 5 a 1 na última rodada, confirmando ter um dos ataques mais prolíficos do campeonato. Recém-promovido, o Frosinone ocupa a zona de classificação para as competições europeias e não parece disposto a perder terreno.

O Torino, por sua vez, precisa assimilar a derrota por 3 a 1 em casa para o Como, resultado que interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas. A equipe segue sólida, mas a visita ao Benito Stirpe promete ser tudo menos fácil.

Abate conta novamente com um grupo que, nas semanas anteriores, havia demonstrado personalidade e regularidade, com Adams e Simeone mantidos como dupla de ataque. O técnico do Torino, porém, terá de lidar com algumas ausências por lesão.

Do outro lado, Alvini pode contar com um elenco quase completo e com um ambiente empolgado pelos resultados recentes. O Frosinone joga com a fome de quem sabe que pode fazer algo histórico nesta temporada.

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Frosinone x Torino

4-2-3-1
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Formação
Torino crest
Torino
TOR
3-5-2
L. PalmisaniL. PalmisaniG. CalvaniG. CalvaniG. BracagliaG. BracagliaA. OyonoA. OyonoG. CittadiniG. CittadiniG. CaloG. CaloP. MasiniP. MasiniG. KvernadzeG. KvernadzeR. SchmidR. SchmidF. GhedjemisF. GhedjemisA. RaimondoA. RaimondoL. PerriL. PerriA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoS. CocoS. CocoA. CacciamaniA. CacciamaniD. BragancaD. BragancaR. BelghaliR. BelghaliN. VlasicN. VlasicK. Fitz-JimK. Fitz-JimG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. Adams
Torino crest
Torino
TOR
4-2-3-1
Frosinone

Time titular

Torino

Técnico

  • M. Alvini
  • I. Abate

No Frosinone, o único desfalque é Florian Grillitsch. Alvini deve escalar Lorenzo Palmisani no gol, com Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono e Giorgio Cittadini na defesa. No meio-campo, devem jogar Giacomo Calo, Patrizio Masini, Giorgi Kvernadze, Romano Schmid e Fares Ghedjemis, com Antonio Raimondo no ataque.

O Torino tem quatro desfalques por lesão: Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel e Ricardo Rodriguez. Abate deve apostar em Lucas Perri no gol, com Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo e Saul Coco na defesa; Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali e Kian Fitz-Jim no meio-campo, com Nikola Vlasic como meia-atacante atrás da dupla Adams-Simeone.

Momento das equipes

FRC

FRC - Sequência

BEN
V2-1
NAP
D3-0
SAS
V4-2
ATA
E4-4
LEC
V5-1
Gol marcado (sofrido)
15/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
TOR

TOR - Sequência

BOL
E1-1
UDI
V2-1
PAR
V0-3
MON
V3-2
COM
D1-3
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Frosinone soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos entre Série A e amistosos, com dezessete gols marcados e oito sofridos. A equipe vem de uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Lecce, precedida pelo empate por 4 a 4 com a Atalanta. Antes disso, o time de Alvini havia vencido o Sassuolo por 4 a 2 e perdido por 3 a 0 para o Napoli.

O Torino acumulou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série A, com oito gols marcados e sete sofridos. A equipe vem da derrota por 3 a 1 para o Como, mas, antes desse resultado, havia emendado três vitórias consecutivas, entre elas o 3 a 2 sobre o Monza e o 3 a 0 em Parma. O empate por 1 a 1 com o Bologna é o único outro resultado sem vitória no período.

Confrontos anteriores

Confrontos

FrosinoneEmpateTorino
1
2
2
Campeonato Italiano
Torino badge
Torino
TOR
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FJ
Campeonato Italiano
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Torino badge
Torino
TOR
0
FJ
Copa da Itália
Torino badge
Torino
TOR
1
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
FJ
Campeonato Italiano
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
Torino badge
Torino
TOR
2
FJ
Campeonato Italiano
Torino badge
Torino
TOR
3
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre as duas equipes foi em 21 de abril de 2024, quando Torino e Frosinone empataram por 0 a 0 na Série A. Nos últimos cinco confrontos disponíveis, o retrospecto é equilibrado: o Torino venceu duas vezes, o Frosinone outras duas, além de um empate. Destaque para a vitória do Frosinone por 2 a 1 na Copa da Itália em novembro de 2023 e para a vitória do Torino por 3 a 2 em 2018.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
98102510+1525
V
V
V
V
E
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
10730278+1924
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
95311811+718
D
V
V
E
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
E
V
D
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
E
D
V
E
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
D
V
D
E
V
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
E
E
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
E
D
D
D
E
18
ParmaParmaPAR
9126515-105
E
D
D
D
V
19
UdineseUdineseUDI
10127922-135
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Série A, o Frosinone ocupa a sexta posição, enquanto o Torino está em décimo lugar. Os donos da casa chegam ao confronto impulsionados por uma temporada acima das expectativas, enquanto o Torino busca pontos para subir na tabela e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

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