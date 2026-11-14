Como assistir a França x Turquia com uma VPN

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

A França recebe a Turquia no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux, na noite de domingo. A equipe de Zinedine Zidane precisa de um resultado para seguir na disputa pela liderança do Grupo A1 da Liga das Nações da Uefa.

A França chega à partida após uma dura derrota por 3 a 1 para a Itália em San Siro, na quinta-feira. O resultado encerrou a invencibilidade de Zidane em seu início como técnico da seleção francesa. Pio Esposito marcou duas vezes para a Itália, e as fragilidades defensivas da França ficaram expostas durante todo o segundo tempo.

A situação do elenco piorou desde então. Dayot Upamecano deixou o grupo por motivos pessoais e voltou ao Bayern de Munique, ampliando uma lista de ausências já extensa, que inclui William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele e Esteban Lepaul.

A expectativa do retorno de Kylian Mbappe à escalação titular é o único motivo de otimismo para Zidane. O atacante do Real Madrid ficou fora da derrota para a Itália, e sua presença em Bordeaux deve dar mais ritmo e velocidade de jogo a um ataque francês que teve dificuldades nesses aspectos em Milão.

A Turquia chega em má fase, após perder as cinco partidas que disputou nesta edição da Liga das Nações. A equipe de Sergen Yalcin foi derrotada por 2 a 1 pela Bélgica na quinta-feira e ocupa a última posição do grupo, sem nenhum ponto na fase de liga.

A França venceu o confronto anterior por 1 a 0 em setembro e é favorita para conquistar novamente os três pontos, embora Zidane vá exigir uma reação tanto no desempenho quanto na organização da equipe após o colapso defensivo contra a Itália.

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