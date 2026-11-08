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Campeonato Italiano
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
team-logoJuventus
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Assista a Fiorentina x Juventus ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Fiorentina x Juventus
Fiorentina
Juventus
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Fiorentina e Juventus, com horário de início e notícias sobre as equipes

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crest
Campeonato Italiano - Rodada 11
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina x Juventus terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo DAZN. Para acompanhar a partida, será necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.

O estádio Artemio Franchi, em Florença, recebe o jogo que encerra a 11ª rodada da Serie A: Fiorentina e Juventus se enfrentam em uma das rivalidades mais intensas do futebol italiano.

A Fiorentina de Paolo Vanoli chega ao confronto com quatro pontos conquistados nas últimas duas partidas do campeonato, incluindo a convincente vitória por 4 a 2 sobre o Sassuolo. A equipe da Toscana ainda não venceu em casa nesta temporada, um dado que pesa e torna a partida ainda mais delicada para Vanoli.

A Juventus, por sua vez, chega a Florença embalada: duas vitórias consecutivas, por 2 a 0 sobre o Napoli na Serie A e por 2 a 1 contra o AZ Alkmaar na Europa League, devolveram a tranquilidade a um ambiente que havia passado por semanas difíceis após a derrota em Gênova.

Randal Kolo Muani foi um dos protagonistas da noite na Holanda, confirmando sinais de evolução que os torcedores da Juventus esperavam. Luciano Spalletti agora busca respostas concretas em um campo historicamente difícil para entender se sua equipe realmente deu a volta por cima.

Quanto aos desfalques, a Juventus ainda precisa lidar com um departamento médico cheio: Cambiaso está fora por desgaste muscular, assim como Yildiz, Thuram e Locatelli, afastados há mais tempo. Spalletti, porém, conta com o retorno de McKennie, que deve começar como titular.

Há pontos importantes em jogo antes da pausa para as seleções: uma derrota complicaria a trajetória da Juventus, enquanto a Fiorentina quer, enfim, conquistar sua primeira vitória diante de sua torcida.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Fiorentina x Juventus

4-3-3
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formação
Juventus crest
Juventus
JUV
4-4-2
D. de GeaD. de GeaR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezVieryVieryV. ValdepenasV. ValdepenasN. FagioliN. FagioliC. NdourC. NdourM. BrescianiniM. BrescianiniA. NjieA. Njieteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoG. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiP. KaluluP. KaluluJ. CabalJ. CabalG. BremerG. BremerT. KoopmeinersT. KoopmeinersK. AlajbegovicK. AlajbegovicW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizN. WoltemadeN. WoltemadeR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-3
Fiorentina

Time titular

Juventus

Técnico

  • P. Vanoli
  • L. Spalletti

A Fiorentina não poderá contar com Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta e Riccardo Sottil. Vanoli deve escalar a seguinte equipe: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

A Juventus chega com uma longa lista de lesionados: Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara e Cambiaso estão fora. Este último sofreu desgaste muscular na Holanda. Spalletti conta com o retorno de McKennie e deve escalar: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Momento das equipes

FIO

FIO - Sequência

GEN
D2-1
COM
D1-3
INT
D2-1
ATA
E2-2
SAS
V2-4
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
JUV

JUV - Sequência

REN
E2-2
LEC
V0-2
GEN
D2-0
NAP
V2-0
AZ
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Fiorentina chega ao confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 2 sobre o Sassuolo, precedida pelo empate por 2 a 2 com a Atalanta. Nesse período, a equipe marcou oito gols e sofreu nove, com três derrotas consecutivas antes da sequência positiva dos últimos dois jogos.

A Juventus soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas entre Serie A e Europa League. Após a derrota por 2 a 0 para o Genoa, a equipe acumulou três resultados positivos consecutivos, incluindo as vitórias por 2 a 0 sobre o Napoli e por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar. Ao todo, a Juventus marcou sete gols e sofreu quatro nessa sequência de jogos.

Confrontos anteriores

Confrontos

FiorentinaEmpateJuventus
2
2
1
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FJ
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O último confronto entre as duas equipes foi em 17 de maio de 2026, quando a Juventus recebeu a Fiorentina no Allianz Stadium: a equipe de Florença venceu por 2 a 0. Nos cinco encontros mais recentes, a Fiorentina conquistou duas vitórias, contra uma da Juventus, além de dois empates. O total de gols nesses cinco jogos é de nove para a Fiorentina e seis para a Juventus.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
E
V
3
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
NapoliNapoliNAP
104241713+414
D
V
E
D
V
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
E
D
D
V
V
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
E
D
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
16
ParmaParmaPAR
11227917-88
D
V
E
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
D
D
D
D
D
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, a Fiorentina ocupa atualmente a 15ª posição na tabela, enquanto a Juventus está em sétimo lugar.

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