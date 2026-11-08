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Campeonato Italiano
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
team-logoJuventus
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Assista a Fiorentina x Juventus ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Fiorentina x Juventus
Fiorentina
Juventus
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Fiorentina e Juventus, com horário de início e informações sobre as equipes

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crest
Campeonato Italiano - Rodada 11
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina x Juventus tem transmissão ao vivo e exclusiva pelo DAZN. Para acompanhar a partida, é necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.

O estádio Artemio Franchi, em Florença, recebe o jogo que fecha a 11ª rodada da Serie A: Fiorentina e Juventus se enfrentam em uma das rivalidades mais intensas do futebol italiano.

A Fiorentina de Paolo Vanoli chega ao confronto com quatro pontos conquistados nos últimos dois jogos do campeonato, incluindo a convincente vitória por 4 a 2 sobre o Sassuolo. A equipe da Toscana ainda não venceu em casa nesta temporada, um dado que pesa e torna a partida ainda mais delicada para Vanoli.

A Juventus, por sua vez, chega a Florença embalada: duas vitórias consecutivas, por 2 a 0 sobre o Napoli na Serie A e por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar na Europa League, devolveram a tranquilidade a um ambiente que havia passado por semanas difíceis após a derrota em Gênova.

Randal Kolo Muani foi um dos destaques da noite na Holanda, confirmando sinais de evolução que os torcedores da Juventus esperavam. Luciano Spalletti agora busca respostas concretas em um campo historicamente difícil para saber se sua equipe realmente deu a volta por cima.

Quanto aos desfalques, a Juventus ainda tem uma lista extensa de lesionados: Cambiaso está fora por fadiga muscular, assim como Yildiz, Thuram e Locatelli, afastados há mais tempo. Spalletti, porém, conta novamente com McKennie, que deve começar como titular.

Há pontos importantes em jogo antes da pausa para as seleções: uma derrota complicaria a trajetória da Juventus, enquanto a Fiorentina quer enfim conquistar sua primeira vitória diante da própria torcida.

Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Escalações de Fiorentina x Juventus

4-2-3-1
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formação
Juventus crest
Juventus
JUV
4-4-2
D. de GeaD. de GeaR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezVieryVieryJoao MarioJoao MarioA. NjieA. NjieC. NdourC. Ndourteam-logoP. GoncalvesC. Inao OulaiC. Inao OulaiF. MastantuonoF. Mastantuonoteam-logoM. PellegrinoG. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiP. KaluluP. KaluluJ. CabalJ. CabalG. BremerG. BremerD. LuizD. LuizW. McKennieW. McKennieT. KoopmeinersT. KoopmeinersJ. BogaJ. BogaN. WoltemadeN. WoltemadeR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus crest
Juventus
JUV
4-2-3-1
Fiorentina

Time titular

Juventus

Reservas

Técnico

  • P. Vanoli
  • L. Spalletti

A Fiorentina não pode contar com Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta e Riccardo Sottil. Vanoli deve escalar os seguintes 11 jogadores: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

A Juventus chega com uma longa lista de lesionados: Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara e Cambiaso estão fora. Este último foi afastado por fadiga muscular sofrida na Holanda. Spalletti volta a contar com McKennie e deve escalar: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Fiorentina

Lesões e suspensões

Juventus

Momento das equipes

FIO

FIO - Sequência

GEN
D2-1
COM
D1-3
INT
D2-1
ATA
E2-2
SAS
V2-4
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
JUV

JUV - Sequência

REN
E2-2
LEC
V0-2
GEN
D2-0
NAP
V2-0
AZ
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Fiorentina chega ao confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 2 sobre o Sassuolo, precedida pelo empate por 2 a 2 com a Atalanta. A equipe marcou 8 gols e sofreu 9 nesse período, com três derrotas consecutivas antes da sequência positiva dos últimos dois jogos.

A Juventus soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos entre Serie A e Europa League. Após perder por 2 a 0 para o Genoa, a equipe emendou três partidas consecutivas sem derrota, incluindo as vitórias por 2 a 0 sobre o Napoli e por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar. No total, a Juventus marcou 7 gols e sofreu 4 nessa sequência de partidas.

Confrontos anteriores

Confrontos

FiorentinaEmpateJuventus
2
2
1
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FJ
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O último confronto entre as equipes foi em 17 de maio de 2026, quando a Juventus recebeu a Fiorentina no Allianz Stadium: vitória da Fiorentina por 2 a 0. Nos cinco encontros mais recentes, a Fiorentina conquistou duas vitórias, contra uma da Juventus, além de dois empates. O saldo total de gols nesses cinco jogos é de 9 para a Fiorentina e 6 para a Juventus.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
E
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
119112813+1528
V
D
V
V
V
3
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
E
V
4
MilanMilanMIL
117312313+1024
V
V
D
V
V
5
ComoComoCOM
117221810+823
D
V
V
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
115331512+318
E
V
D
V
D
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
NapoliNapoliNAP
114341814+415
E
D
V
E
D
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
E
D
D
V
V
12
AtalantaAtalantaATA
114251720-314
V
D
E
E
D
13
GenoaGenoaGEN
114161116-513
D
V
V
V
D
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
E
D
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
112361725-89
E
V
E
D
D
16
ParmaParmaPAR
11227917-88
D
V
E
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
D
D
D
D
D
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
112181725-87
D
D
D
D
V
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, a Fiorentina ocupa atualmente a 15ª posição, enquanto a Juventus está em sétimo lugar.

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